Łukasz Szewczyk

TVC w nowej odsłonie (wideo)

• Kanał TVC (TVCodziennie mnóstwo emocji), należący do grupy MWE Networks, nadaje w odświeżonej oprawie graficznej

• Jest to kolejny etap zmian w portfolio grupy MWE Networks, mający na celu zmianę identyfikacji wizualnej zbliżonej do estetyki TVC Super i Antena HD.