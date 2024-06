Wakacyjna ramówka reality TV na E! Entertainment

Łukasz Szewczyk

• W lipcu na antenie telewizji E! pojawi się wydarzenie specjalne - E!LYMPIADA!

Podczas maratonu widzowie będą mogą doświadczyć ekscytacji zwycięstwa i komicznych porażek gwiazd angażujących się w epickie wojny pranków, sensację i glamourowe kolacje. Programy wchodzące w skład E!LYMPIADY emitowane będą na kanale E! Entertainment w każdy dzień powszedni od 1 lipca do 9 sierpnia o godzinie 19:00.W skład "E!LYMPIADY" wchodzą:-- Każdy odcinek "Prankowych wojen celebrytów" przedstawia dwie nowe gwiazdy, które planują, knują i realizują jedne z największych, najdzikszych i najbardziej viralowych psikusów, rywalizując o tytuł zwycięzcy bitwy pranków. Prowadzącymi są Nick Cannon i Kevin Hart.-- Prowadzony przez Joela McHale'a, "Dom Łotrów" gromadzi dziesięć najbardziej ikonicznych i czarnych charakterów z reality TV pod jednym dachem. Muszą przechytrzyć, "przemanipulować" i prześcignąć się nawzajem w serii wyzwań, aby wygrać nagrodę pieniężną oraz tytuł "Największego Superłotra Ameryki".-- Światowej sławy lekarze Paul Nassif i Terry Dubrow - najlepsi z najlepszych w swojej dziedzinie - stają przed najcięższymi wyzwaniami, jakimi jest naprawa skutków nieudanych operacji plastycznych.-- To seria reality show, która okazała się fenomenem wyznaczającym nowe trendy dla gatunku. Program wciąga nas w centrum rozgrywających się na bieżąco rodzinnych intryg, małżeństw i towarzyszącemu wszystkiemu bogactwu i luksusie rodziny Hollywood. Od Kim, przez Khloe, Kourtney, Kris i reszty rodziny.-- Każdy lubi emocjonujące sprzeczki... zwłaszcza, gdy zaangażowanie w nie są gwiazdy! Joel McHale powraca na antenę jako gospodarz tradycyjnego, celebryckiego konkursu o kruszeniu kopii. W każdym odcinku dwie sławy staną naprzeciwko siebie w lekkiej i żartobliwej rywalizacji z nożami w dłoniach i przyprawami na stojaku - gotowe przygotować najlepsze danie. Joel pełni rolę prokuratora, sędziego i ławy przysięgłych, ostatecznie koronując jednego celebrytę zwycięzcą konkursu kulinarnego oraz pomagając celebrytom rozwikłać swoje spory raz na zawsze.-- Kevin Hart zaprasza cię na wieczory pełne szalonej i nieprzewidywalnej zabawy oraz gier z jego celebryckimi przyjaciółmi, którzy biorą udział w rozgrywkach z poziomu domowej kanapy. Oglądaj, jak pary rywalizują ze sobą, próbując prześcignąć się nawzajem w szalonych wyzwaniach testujących ich umiejętności i relacje. Ten wyjątkowy i klasyczny wieczór gier może zorganizować tylko Kevin Hart.-- Lisa Vanderpump zaprasza widzów na serię kameralnych, plenerowych kolacji z udziałem celebrytów.-- Tyler to jasnowidz i medium z Hanford, małego, religijnego i społecznie konserwatywnego miasta w północnej Kalifornii. Dzięki zdolnościom "intuicji medycznej", Tyler nie tylko kontaktuje się ze zmarłymi duchami i widzi przyszłość, ale potrafi także odczytywać zdrowie ludzi i wykrywać ich wewnętrzne problemy.