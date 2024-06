"Gra na Maksa". Komediowy serial na Euro 2024 w TVP

Łukasz Szewczyk

• Trzeci sezon serialu "Gra na Maksa".

• To seria komediowych scen z życia trzydziestolatków - Maksa i Ali.

• Ich życiowe perypetie obserwują i komentują Jacek Laskowski, komentator sportowy Telewizji Polskiej i Jakub Wawrzyniak, były reprezentant Polski, ekspert piłkarski.

• Emisja w czasie Euro 2024 na antenach TVP

Euro 2024 to wielkie piłkarskie święto, na które czekają fani futbolu na całym świecie. Telewizja Polska z okazji tego wydarzenia wraca z formatem "Gra na Maksa". Tym razem, życiowe perypetie Alii Maksa, pary dobrze znanej kibicom piłkarskim, przeplatać się będą z wielkimi emocjami towarzyszącymi Mistrzostwom Europy w piłce nożnej.Mecz otwarcia zawsze budzi ogromne emocje, nie inaczej będzie też w pierwszym odcinku serii. Ala zaprezentuje Maksowi pozytywny test ciążowy, a to oznacza, że ich drużyna za kilka miesięcy powiększy się o kolejnego zawodnika. Jakie jeszcze wyzwania czekają sympatyczną parę?"Gra na Maksa", mimo nawiązań do piłki nożnej, to przede wszystkim historia obyczajowa, skierowana nie tylko do kibiców. W serialu - oprócz Karoliny Baci i Marcina Korcza, którzy wcielą się w role tytułowych bohaterów - pojawią się m.in.: Radosław Pazura, Mateusz Lewandowski, Bartłomiej Magdziarz, Dorota Chotecka, Hubert Skrzyński i Justyna Ducka. Reżyserem "Gry na Maksa" jest Jan Macierewicz.Seria składa się z 21 odcinków, a każdy z nich trwa około 5 minut.Premiera pierwszego odcinka pt. "Mocne otwarcie" w piątek, 14 czerwca o godz. 20:15 w TVP1, tuż przed meczem otwarcia EURO 2024 Niemcy - Szkocja. Premierowe emisje w TVP1 i TVP2. Powtórki odcinków na antenach głównych, wybranych odcinków również w TVP Sport.