SkyShowtime na lato. "Wyfrunięci", "Aukcja", "Mr Bigstuff", "Przesilenie zimowe"

Łukasz Szewczyk

• Letnia ramówka SkyShowtime

"Wyfrunięci" / Fot. SkyShowtime

SERIALE(od 4 lipca) z Jin Sun-kyu (Extreme Job), Jun Jong-seo (Money Heist: Korea) i Chang Ryul (My Name) w rolach głównych, to adaptacja wyreżyserowanego przez Lee Chung-hyuna krótkometrażowego filmu z 2015 roku pod tym samym tytułem. W Bargain ofiary zwabiane są do odludnego hotelu pod pozorem spotkań seksualnych, tylko po to, aby złapać je w sidła handlarzy organami. Ci sprzedadzą je temu, kto zaoferuje najwyższą cenę. Po dramatycznym w skutkach trzęsieniu ziemi, ofiary, handlarze i nabywcy zostają uwięzieni w tym samym rozpadającym się budynku. Odcięci od świata zewnętrznego, podejmują walkę o przetrwanie za wszelką cenę.(od 5 lipca). Kryminał Dicka Wolfa powraca z zupełnie nowym sezonem. Serial pełen będzie historii zaczerpniętych z nagłówków gazet oraz kronik pracy policjantów i prokuratorów. Elitarni nowojorscy detektywi i prokuratorzy dążą do prawdy i sprawiedliwości w niekończącej się walce o bezpieczeństwo miasta. W tym sezonie zobaczymy m.in.: prokuratora okręgowego Jacka McCoy'a (Sam Waterston), zastępcę prokuratora okręgowego Nolana Price'a (Hugh Dancy), poruczniczkę Kate Dixon (Camryn Manheim), zastępczynię prokuratora okręgowego Samanthę Maroun (Odelya Halevi), detektywa Jalena Shaw'a (Mehcad Brooks) oraz nowego detektywa, Vincenta Reily'ego (Reid Scott).(od 2 sierpnia) to sześcioodcinkowa komedia opowiadająca o losach rozbitych rodzin, kruchej męskości i... sprzedaży dywanów. To historia dwóch zwaśnionych braci: Glen (Ryan Sampson) jest nerwowym perfekcjonistą dążącym do życia według podmiejskiego ideału. Tymczasem Lee (Danny Dyer) to uzależniony od leków samiec alfa nierozstający się z puszką po ciastkach pełną prochów ich zmarłego ojca. Glen wraz z narzeczoną Kirsty dzielą idealnie przyziemne życie. Co prawda Glen cierpi na postępujące zaburzenia erekcji, a Kirsty ukrywa wstydliwy nawyk sklepowych kradzieży, ale są ze sobą szczęśliwi... Do czasu, gdy w ich życie wkracza Lee, usilnie starający się uciec od przeszłości. A ta coraz bardziej depcze mu po piętach. Tak oto cała trójka zostaje zmuszona do współpracy: perfekcjonista, marzycielka i anarchista, mieszkający pod jednym dachem w cichym zaułku w Essex. Wkrótce ich "idealne" życie zaczyna rozchodzić się w szwach szybciej niż tani dywan.(od 3 sierpnia). W tej nowej produkcji aktorskiej towarzyszymy Knucklesowi, kiedy zgadza się trenować Wade'a i uczy go, jak zostać wojownikiem Echidną. To zabawna i pełna akcji podróż ku samopoznaniu. Akcja serialu rozgrywa się pomiędzy filmami Sonic 2. Szybki jak błyskawica i Sonic 3. Szybki jak błyskawica, z Idrisem Elbą w roli głównej. Adam Pally powróci do swojej roli z serii filmowej jako Wade Whipple. Oprócz nich w obsadzie znaleźli się: Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (Mindhorn), Scott Mescudi (Don't Look Up), Ellie Taylor (Ted Lasso) oraz występujący gościnnie Rory McCann (Game of Thrones) i Tika Sumpter, która powróci jako Maddie.FILMYTego lata wytwórnia Illumination zaprasza do wzbicia się w nieznane podczas zabawnych, pierzastych rodzinnych wakacji w pełnej akcji komedii(od 4 sierpnia). Rodzinie Mallardów odrobinę doskwiera rutyna. Tata Mack jest zadowolony, że jego rodzina może bezpiecznie pływać w parkowym stawie w Nowej Anglii, ale mama Pam chce działać i pokazać swoim dzieciom - nastoletniemu synowi Daxowi i córce-kaczuszce Gwen - cały świat. W ich stawie pojawia się niespodziewanie migrująca rodzina kaczek, wraz z ich ekscytującymi opowieściami o odległych miejscach. Pam przekonuje Macka do rodzinnej podróży przez Nowy Jork aż na tropikalną Jamajkę. Gdy Mallardowie ruszają na południe, żeby spędzić tam zimę, ich starannie zaplanowane życie gwałtownie się zmienia. Nowe doświadczenia inspirują ich do poszerzenia horyzontów, otwarcia się na nowych przyjaciół i osiągnięcia więcej, niż się spodziewali. Jednocześnie uczą się o sobie samych i o sobie nawzajem więcej, niż kiedykolwiek mogli sobie wyobrazić.(od 6 sierpnia). Oddaj hołd życiu i muzyce legendy, która zainspirowała pokolenia swoim przesłaniem miłości, pokoju i jedności. Ten spektakularny i podnoszący na duchu film odkrywa przed widzami niesamowitą historię Boba Marleya, legendy, która mierzyła się z wieloma przeciwnościami losu. Zabiera też widza w podróż z muzyką, która zmieniła świat. W filmie zagrali Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch i James Norton.(od 7 sierpnia). Martin Herlihy, John Higgins i Ben Marshall, czyli znane z Saturday Night Live trio komediowe Please Don't Destroy, nie tylko napisali scenariusz do tego filmu, ale także zagrali w nim główne role. Ta wyprodukowana przez Judda Apatowa i opowiedziana przez Johna Goodmana komedia to historia najlepszych przyjaciół z dzieciństwa: Bena, Martina i Johna, którzy wyruszają w dzikie strony, aby znaleźć bezcenny, zaginiony skarb. Ich podróż okazuje się bardziej skomplikowana, niż zakładali - bohaterowie na swojej drodze napotykają bezwłose niedźwiedzie, parę wścibskich strażników parku (Meg Stalter i X Mayo) oraz obłudnego przywódcę kultu (Bowen Yang). W rolę ojca Bena wciela się legendarny komik Conan O'Brien.(od 25 sierpnia). Poruszająca opowieść o nieoczekiwanej więzi powstałej między zbuntowanym uczniem, powszechnie nielubianym profesorem i szefową szkolnej kuchni, którzy jako jedyni pozostają na kampusie podczas przerwy świątecznej. Wspólnie pomagają sobie nawzajem zrozumieć, że nie są więźniami swojej przeszłości. W tym wzruszającym filmie występują: zdobywca Złotego Globu® Paul Giamatti, laureatka Oscara® Da'Vine Joy Randolph oraz debiutant, Dominic Sessa.