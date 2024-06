Player zmieni się w serwis bezpłatny. Treści premium w Max

Łukasz Szewczyk

• Po starcie platformy Max serwis Player zmierza w kierunku serwisu bezpłatnego

Na polskim rynku zadebiutowała nowa platforma streamingowa Max . Max zastąpił HBO Max i jednocześnie pod jednym dachem połączył płatny dostęp do wszystkich treści Grupy TVN Warner Bros. Discovery. To oznacza, na nowej platformieobok treściużytkownicy znajdą też ofertę, która do tej pory była domeną konkurencyjnego Playera, czyli rozrywkę, dokumenty, sport na żywo () oraz kanały telewizyjne na żywo, w tym m.in. TVN24.Wraz ze startem Max przedstawiciele Warner Bros. Discovery przyznają już oficjalnie, że to Max ma być główną platformą oferującą płatne treści całej Grupy. mówi Rzeczpospolitej Maciej Gozdowski, szef streamingu w TVN Warner Bros. Discovery.Użytkowników płatnych subskrypcji Playera do migracji na Max ma zachęcić między innymi specjalna promocja na pakiety subskrypcji w debiutującym serwisie. -- dodaje Gozdowski.Do Maxa mają trafiać także premierowe treści z ramówek kanałów TVN. Dodatkowo własne treści oryginalne na potrzeby streamingu, będą produkowane już pod marką Max Original, czego przykładem jest premiera czwartego sezonu "Skazanej".Jak podaje Rzeczpospolita, według rynkowych szacunków HBO Max i Player.pl mają po około 1 mln subskrybentów.