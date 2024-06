Max już w Polsce

Łukasz Szewczyk

• Na polskim rynku zadebiutowała streamingowa platforma Max

• W ramach jednego serwisu użytkownicy mają dostęp do treści globalnych marek takich jak HBO, DC czy Warner Bros., relacji z wydarzeń sportowych, oferty produkcji lokalnych, w tym rozrywki z TVN.

Od 11 czerwca 2024 roku w Polsce dostępna jest nowa platforma streamingowa Max. W serwisie dostępne będą treści od różnych dostawców usług medialnych, w tym katalog nowych i jakościowych produkcji Max Original, bogata sekcja kultowych tytułów HBO Max, a także obszerna biblioteka TVN, Discovery oraz Eurosportu. Max oferuje udoskonaloną aplikację oraz nowe funkcje, zupełnie nowe produkcje i najlepszą rozrywkę w każdej kategorii tematycznej.- mówi JB Perrette, CEO oraz President of Global Streaming & Games w Warner Bros. Discovery.- podkreśla Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.Niedługo po uruchomieniu platformy Max, czyli już 17 czerwca, użytkownicy będą mogli zobaczyć nowy sezon widowiskowego serialu HBO Original "Ród smoka". Jeszcze w tym roku swoje wyczekiwane premiery będą miały także takie produkcje jak: "Pingwin" czy "Diuna: Proroctwo". W bibliotece serwisu można znaleźć też nagradzane i kultowe seriale takie jak: "Sukcesja", "The Last of Us", "Biały Lotos", "Euforia" czy cztery sezony "Detektywa". Od dziś subskrybenci Max zyskują także dostęp do najwyższej jakości rozrywki i hitów filmowych prosto z kina takich jak: "Diuna: Część Druga", "Barbie", "Aquaman i Zaginione Królestwo", "Wonka".Siłą serwisu Max będzie lokalny kontent. Już teraz widzowie mogą obejrzeć na platformie Max ostatni, finałowy sezon uwielbianego przez wielu serialu "Skazana" z Agatą Kuleszą w roli głównej. Już w sierpniu do katalogu treści Max trafi drugi sezon świetnie przyjętej w Polsce i w Europie "Odwilży". Wkrótce swoją premierę będzie miał także serial "Przesmyk" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego z Leną Górą w roli głównej oraz produkcja "Lady Love" pokazująca historię kobiety, która odniosła międzynarodowy sukces w branży od zawsze zdominowanej przez mężczyzn.Max to także miejsce dla wielbicieli fascynujących i często kontrowersyjnych produkcji dokumentalnych. "Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta", "Spacey: Bez maski" czy "Cisza na planie: mroczna strona dziecięcej telewizji" to tylko część niezwykłej oferty dokumentalnej serwisu Max. W czerwcu na platformie zadebiutują także polskie dokumenty Max Original - od dnia jej uruchomienia w Polsce dostępny jest film "Hope" Martyny Wojciechowskiej. Jeszcze w czerwcu na Max pojawi się również "Król Zanzibaru", a w przyszłości także "Łowcy skór".W ramach oferty dla swoich subskrybentów Max zapewni relacje z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń sportowych. Max będzie jedynym miejscem, gdzie pokazany zostanie na żywo każdy moment Igrzysk Olimpijskich Paris 2024. Transmisje z tego wydarzenia będą mogli obejrzeć wszyscy użytkownicy platformy, niezależnie od wybranego przez nich pakietu subskrypcyjnego. W ciągu najbliższych 12 miesięcy subskrybenci w Polsce będą mogli oglądać i kibicować swoim ulubionym tenisistom w każdym meczu Australian Open, US Open, Roland-Garros i Pucharu Lavera, oglądać najważniejsze wyścigi kolarskie - Giro d'Italia, La Vuelta a España, Tour de France oraz Tour de France Femmes, a także wyścig 24h Le Mans, zawody Speedway Grand Prix, Ligę Mistrzów w piłce ręcznej oraz rywalizacje w Pucharze Świata w zimowych dyscyplinach sportowych na czele ze skokami narciarskimi.W Polsce Max zaoferuje trzy różne pakiety bazowe i jeden dodatkowy "Kanały TV i Sport". Pakiet Podstawowy (za 19,99 zł miesięcznie) umożliwi oglądanie treści na platformie w niższej cenie dzięki obecności reklam i na dwóch obsługiwanych urządzeniach jednocześnie. Pakiet Standardowy (za 29,99 zł miesięcznie) pozwoli między innymi na pobranie nawet 30 tytułów, aby oglądać je offline. Pakiet Premium (za 49,99 zł miesięcznie) dla największych entuzjastów filmów i seriali umożliwi pobranie aż 100 tytułów, w tym 30 filmów, aby oglądać je offline (obowiązują ograniczenia) i zapewni jakość obrazu 4K oraz dźwięk Dolby Atmos (przy wybranych tytułach). Polska jest jednym z 10 krajów europejskich, w których dostępny jest pakiet Podstawowy z reklamami - oprócz Francji, Belgii, Monako, Holandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii i Rumunii.Wszyscy użytkownicy platformy zyskają dostęp do kanału TVN. Stacje HBO, HBO2 oraz HBO3 będą częścią oferty pakietów Standardowego i Premium. Kupując pakiet dodatkowy "Kanały TV i Sport" użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kolejnych 25 kanałów: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX.Max dostępny jest na wiodących urządzeniach i platformach w całej Europie - na smart TV (Samsung, LG i Android TV), za pośrednictwem odtwarzaczy multimedialnych (Amazon Fire TV, Apple TV i Google Chromecast), na konsolach do gier (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X|S), urządzeniach mobilnych i tabletach (iPhone, iPad, iPod touch i Android™), oraz za pomocą przeglądarki internetowej na stronie Max.com. Max jest również dostępny za pośrednictwem wybranych partnerów, którzy są dostawcami subskrypcji.W Polsce klienci mogą płacić za subskrypcję platformy za pomocą głównych dostawców (VISA, Mastercard, Amex i PayPal) oraz za pośrednictwem aplikacji (Apple App Store, Google Play Store i Samsung Checkout).Dzisiejsze wprowadzenie platformy na nowych rynkach jest naturalnym krokiem w procesie sukcesywnej ekspansji przez Warner Bros. Discovery po udanym debiucie Max w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach. Platforma Max jest teraz dostępna w 65 krajach i terytoriach na całym świecie, a jeszcze w tym roku pojawi się w kluczowych krajach Azji Południowo-Wschodniej.