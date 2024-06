"Sami Swoi. Początek" na platformie Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Polski film prosto z kina na platformie Max

• Kto pierwszy zaczął spór i nie chciał podejść do płota - Kargul czy Pawlak?

Nowa platforma Max (zastąpiła HBO Max) debiutuje w Polsce z mocnym przytupem. W ofercie dostępna jest polska komedia "Sami swoi. Początek", która niedawno swoją premierę miała na wielkim ekranie kinowym. Prequel kultowej trylogii, w którym poznajemy genezę sporu legendarnych bohaterów, na srebrnym ekranie obejrzało ponad 800 tys. widzów.Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii ,,Sami swoi", przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo... "Sami swoi. Początek" to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.Historia rodzin Pawlaków i Karguli jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Wśród osób opuszczających swe domy na Kresach, leżących dziś w granicach Ukrainy, był Jan Mularczyk, stryj znakomitego scenarzysty i pisarza Andrzeja Mularczyka, autora scenariusza do kultowej trylogii i prequelu. To właśnie on stał się, wiele lat później, pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka, doskonale znanej z trylogii "Sami swoi", "Nie ma mocnych" i "Kochaj albo rzuć". Jan Mularczyk, osiedlił się w Tymowej, w okolicy Lubina, na terenie Dolnego Śląska. -- mówi Andrzej Mularczyk."Sami swoi. Początek" zabiera widzów w podróż do dzieciństwa i młodości Pawlaka i Kargula, bohaterów kultowej trylogii. To zupełnie nowa opowieść w reżyserii Artura Żmijewskiego o nieznanych dotąd widzom wydarzeniach z życia dwóch rodzin, zanim los rzucił je na Ziemie Odzyskane. Autorem scenariusza prequela, podobnie jak w przypadku słynnej trylogii, jest Andrzej Mularczyk. Na ekranie pojawiają się m.in. Adam Bobik, Karol Dziuba, Paulina Gałązka, Weronika Humaj, Zbigniew Zamachowski, Katarzyna Krzanowska, Mirosław Baka, Wojtek Malajkat, Anna Dymna, Janusz Chabior i Adam Ferency.Film "Sami swoi. Początek" od 11 czerwca na platformie Max.