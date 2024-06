"Hope". Premiera dokumentu Martyny Wojciechowskiej w Max

Łukasz Szewczyk

• Nowy serwis Max stawia na polskie produkcje dokumentalne

Start serwisu streamingowego Max przynosi kilka polskich premier. Zgodnie z zapowiedziami, użytkownicy Maxa mogą oglądać czwarty, finałowy sezon serialu "Skazana". Dodatkowo niespodziewanie, prosto z kinowego ekranu, w ofercie Maxa pojawiła się polska "Sami Swoi. Początek" . To jednak nie koniec.Do biblioteki serwisu Max trafi też nowy dokument Martyny Wojciechowskiej. Osią filmu jest historia nigeryjskiego chłopca o imieniu Hope, uratowanego przed śmiercią przez Anję Ringgren Lovén. W 2016 roku o Anji Ringgren Lovén zrobiło się głośno po tym, jak zdjęcie, na którym ratuje głodujące 2-letnie nigeryjskie dziecko, trafiło do Internetu. Chłopiec, nazwany później przez Anję i jej męża Davida, Hope (Nadzieja), został oskarżony o czary i porzucony przez rodzinę. Poważnie niedożywiony, długo czekał na przybycie pomocy.W Nigerii, w jednym z najbiedniejszych i najbardziej dotkniętych głodem krajów na świecie, przesądy są częścią życia codziennego. Często w ten sposób tłumaczy się nieszczęścia i wypadki. Dla osób żyjących w skrajnym ubóstwie i pozbawionych szansy na edukację oskarżenia o czary są pretekstem do zmniejszenia liczby osób na utrzymaniu. Dzieci oskarżane o czary, często małe dzieci, są porzucane przez rodziny, a bezdomne doświadczają różnych form przemocy, są głodzone lub nawet zabijane.W dokumencie "Hope" poznajemy niezwykłe życie Anji Ringgren Lovén, duńskiej pracowniczki humanitarnej i założycielki The Land of Hope, organizacji ratującej i udzielającej schronienia dzieciom oskarżonym o czary, w której obecnie przebywa ich ponad dziewięćdziesięcioro. Hope jest jednym z nich. Widzowie będą mieli szansę poznać jego losy oraz zobaczyć jego pierwsze spotkanie z biologiczną matką.Narratorką opowieści jest Martyna Wojciechowska, która czekała ponad siedem lat, aby spotkać i poznać Anję. Czy to właśnie tej niezwykłej kobiecie, dzielącej życie między Afrykę, a Europę, uda się zdjąć zły czar rzucony na Nigerię?Pod koniec czerwca, ofertę serwisu Max wzbogaci też "Król Zanzibaru". To dokument o Wojciechu Żabińskim, znanym jako Wojtek na Zanzibarze. W listopadzie swoją premierę będzie miał czteroodcinkowy serial dokumentalny "Łowcy skór". Produkcja opowiada o wstrząsających wydarzeniach, które rozegrały się w Łodzi w połowie lat dziewięćdziesiątych.