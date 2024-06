Czwarty sezon "The Boys" w Prime Video

Łukasz Szewczyk

• Od czwartku (13 czerwca 2024 roku) nowy sezon serialowego hitu Amazon Orginal

"The Boys" powracają z czwartym sezonem, zawierającym złożone postacie, pełną zwrotów akcję i charakterystyczną, ironiczną fabułę, którą pokochali widzowie. Tym razem świat znajduje się na skraju upadku. Mimo panowania Homelandera, który umacnia swoją władzę, Victoria Neuman zbliża się do zdobycia fotela w Białym Domu. Butcher, któremu zostało tylko kilka miesięcy życia, stracił syna Bekki oraz stanowisko lidera Boysów. Reszta zespołu ma dość jego kłamstw. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego bohaterowie muszą znaleźć sposób na współpracę i uratowanie świata, zanim będzie za późno.W nowym sezonie do szeregów The Seven dołączą dwie zupełnie nowe superbohaterki. Pierwszą z nich jest Sister Sage, grana przez Susan Heyward. -- powiedział showrunner i producent wykonawczy Eric Kripke.Kolejnym potężnym wzmocnieniem The Seven jest Firecracker, grana przez Valorie Curry. -- powiedziała Curry. Podobnie jak Sister Sage, Firecracker łączy więź z Homelanderem, lecz ma ona bardziej matczyny charakter. -- dodaje.Czwarty sezon serialu "The Boys" zadebiutuje na całym świecie w czwartek 13 czerwca. Tego dnia na platformie Prime Video swoją premierę będą miały trzy pierwsze odcinki sezonu. Kolejnez nich będą ukazywać się co tydzień, aż do wielkiego finału sezonu 18 lipca (łącznie 8 odcinków).