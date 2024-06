Polsat Sport z programem na Euro 2024. "Cafe Euro Cast"

Łukasz Szewczyk

• Z okazji piłkarskich Mistrzostw Europy redakcja sportowa Polsatu przygotowała zupełnie nowy format telewizyjno-internetowy.

Program "Cafe Euro Cast" to propozycja redakcji sportowej Polsatu opracowana specjalnie z myślą o piłkarskich Mistrzostwach Europy. Godzinny program tworzony jest w dynamicznej formule, sprzyjającej emisji w telewizji oraz internecie. Oprócz Polsatu Sport 1 audycję oglądać można także na portalu Polsatsport.pl, a po zakończeniu emisji, odcinki dostępne będą również na profilu Polsatu Sport w serwisie YouTube.Prowadzącymi godzinny program "Cafe Euro Cast" będą naprzemiennie Marcin Lepa, Szymon Rojek oraz Przemysław Iwańczyk. Kwartet stałych ekspertów tworzą natomiast byli Reprezentanci Polski Maciej Żurawski, Tomasz Hajto i Marek Citko oraz dziennikarz Roman Kołtoń. W programie nie zabraknie również łączeń z wysłannikami na turniej w Niemczech, a także z zagranicznymi ekspertami i dziennikarzami z różnych krajów europejskich.Integralną częścią każdego odcinka "Cafe Euro Cast" będą interaktywne wideoanalizy najciekawszych fragmentów meczów rozgrywanych podczas Mistrzostw Europy. Eksperci drobiazgowo omówią wszystkie kluczowe oraz kontrowersyjne sytuacje. Paliwa do dyskusji dostarczą również wszelkiej maści informacje okołoturniejowe, a także wywiady udzielane przez bohaterów mistrzostw. Każde wydanie "Cafe Euro Cast" będzie stanowiło dla kibiców wstęp do dnia meczowego i dostarczy im też porcję wartościowej publicystyki sportowej, gdy emocje po zakończeniu spotkań już opadną."Cafe Euro Cast" będzie emitowany o godzinie 9:00 w każdy dzień meczowy i pomeczowy przez cały czas trwania turnieju Euri 2024 w Niemczech.