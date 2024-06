Radio Zet i TOK FM na Euro 2024

Łukasz Szewczyk

• Ruszają Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej

• W Grupie Eurozet, mecze polskiej reprezentacji będą relacjonować Krzysztof Wilanowski i Marcin Powideł z Radia ZET oraz Przemysław Pozowski i Michał Waszkiewicz z TOK FM.

Na antenie Radia ZET przewidziane są łączenia wprost z niemieckich stadionów dziennikarzy sportowych Krzysztofa Wilanowskiego i Marcina Powidła. Codziennie do końca mistrzostw po godz. 11:00 będzie można usłyszeć również ich "Magazyn EURO 2024". Mecze polskiej drużyny w specjalnych wejściach komentować będzie duet Mateusz Ptaszyński i Mateusz Ligęza.Dla fanów piłki nożnej portal Radiozet.pl przygotował serwis EURO 2024. Tu znajdą się wszystkie bieżące informacje, analizy i tabele z wynikami, a użytkownicy będą mogli śledzić "minuta po minucie" relacje ze wszystkich meczów rozgrywanych podczas turnieju.W Radiu TOK FM codziennie aż do końca turnieju EURO 24 nadawane będą dwudziestominutowe specjalne magazyny piłkarskie "Jeszcze więcej EURO". Pojawią się też dodatkowe informacje sportowe w dni powszednie o 21:00, 22:00 i 23:00, a w soboty i niedziele: o 7:20 i 8:20. Po meczach Polaków z Holandią, Austrią i Francją usłyszeć będzie też można podsumowanie tego, co działo się na murawie: 16 czerwca - w audycji "Przy niedzieli o sporcie" Przemysława Iwańczyka, a 21 i 25 czerwca pomiędzy 20:00 a 21:00.W czasie trwania Mistrzostw Europy redakcję sportową TOK FM wzmocnią Szymon Kępka, na co dzień reporter stacji, i Mateusz Stanicki - lokalny reporter Radia Złote Przeboje w Lublinie.Informacje z przygotowań w Hanowerze i boisk prosto z Hamburga, Berlina i Dortmundu będzie można posłuchać także w Radiu Pogoda, Radiu Złote Przeboje, Rock Radiu, Antyradiu i Meloradiu.