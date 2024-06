Seanse z filmami katastroficznymi latem w Zoom TV

Łukasz Szewczyk

• W lipcu 2024 roku stacja ZOOM TV zaprasza na sobotnie seanse z filmami katastroficznymi, które z pewnością dostarczą niezapomnianych wrażeń.

• Od śmiercionośnych trzęsień ziemi, przez zderzenia z asteroidami, aż po niszczycielskie tornado i erupcje wulkanu.

"The Quake" / Fot. materiały prasowe

Tytułem rozpoczynającym serię filmów katastroficznych będzie. Ta fascynująca produkcja opowiada o Kristianie Eikjordzie (Kristoffer Joner), który ponownie staje w obliczu zagrożenia, jednak tym razem na dużo większą skalę. Po tragicznym tsunami, które uderzyło w Norwegię, Kristian nie spodziewał się, że kolejne niebezpieczeństwo czai się tuż pod powierzchnią Oslo. Kiedy odkrywa dowody na to, że nadchodzi potężne trzęsienie ziemi podejmuje wyzwanie przekonania władz i mieszkańców do ewakuacji. Film trzyma w napięciu do ostatniej minuty, przedstawiając dramatyczne wysiłki głównego bohatera i jego rodziny w walce o przetrwanie. Emisja filmu odbędzie się 6 lipca o godzinie 20:40 na kanale Zoom TV.Drugą filmową propozycją, która pojawi się tydzień później - 13 lipca - będzie, przedstawiająca niebezpieczny rój małych asteroid zbliżających się do Ziemi. Wśród nich kryje się jedna na tyle duża, że zagraża życiu na naszej planecie. Na trop gigantycznej asteroidy wpada Steve Thomas (Mark Lutz), uczony, którego ostrzeżenia są ignorowane przez środowisko naukowe. Gdy próbuje włamać się do instytutu, by uzyskać więcej danych, jego szef Phil (Lochlyn Munro) nasyła na niego policję. Zostaje mu tylko kilka godzin, aby przekonać wszystkich do swojego odkrycia, zanim będzie za późno. Czy zdąży uratować planetę? Odpowiedź już 13 lipca o godzinie 20:15 na kanale Zoom TV.Kolejna sobota na kanale Zoom TV będzie trzymać w napięciu dzięki thrillerowi. Opowiada on o spektakularnym pojedynku nauki z natura. Profesor Joe Randall (Paul Johansson) zostaje wezwany do pomocy, gdy jego rodzinne miasto Boston znajduje się pośrodku niszczycielskiego tornado. Wspierany przez siostrę Maddy (Miranda Frigon) i dawnego przyjaciela, Lee Carltona (Sebastian Spence), Randall staje przed wyzwaniem, jakim jest zastosowanie teoretycznej metody sterowania pogodą, aby powstrzymać nadciągający kataklizm. Na ten niezapomniany seans Zoom TV zaprasza 20 lipca o godzinie 20:15.Nie ustępując dynamice i emocjom poprzednich filmów, katastroficzne seanse na Zoom TV zamknie, dramat, który przeniesie widzów do serca Parku Yellowstone. Po tysiącach lat uśpienia, wulkan pod parkiem budzi się, zagrażając wywołaniem globalnej katastrofy. W głównych rolach Juliet Aubrey jako Kate, badaczka naukowa, i Richard Burgi jako Charlie, doświadczony strażnik leśny, którzy jednoczą siły w heroicznej próbie powstrzymania śmiercionośnej chmury pyłów wulkanicznych. Ich walka o przetrwanie stawia na szali losy nie tylko ich samych, ale całej ludzkości. "Wybuch" będzie można obejrzeć 27 lipca o godzinie 20:20 w Zoom TV.