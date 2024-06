Sportowe show "Mecz - teleturniej piłkarski" w TVP1

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polska z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej przygotowała show piłkarski "Mecz - teleturniej piłkarski"

• Gospodarzami będą Paulina Chylewska, Patryk Ganiek oraz legendarny komentator sportowy Dariusz Szpakowski.

O zwycięstwo w teleturnieju rywalizować będzie ze sobą osiem drużyn, składających się z 4 zawodników. Uczestnicy zmierzą się z pytaniami o tematyce piłkarskiej, które dotyczyć będą historii dyscypliny, aktualnych wydarzeń, najpiękniejszych goli, a także piłkarzy, trenerów oraz reprezentacji. Pytania do teleturnieju przygotował Wojciech Frączek - dziennikarz TVP Sport, pasjonat statystyk piłkarskich, współautor "Encyklopedii Ekstraklasy"."Mecz - teleturniej piłkarski" to show, jakiego jeszcze nie było. Rozgrywka podzielona będzie na dynamicznie przebiegające rundy, a teleturniej ma aż troje prowadzących. Gospodyni teleturnieju Paulina Chylewska poprowadzi całą rozgrywkę, Patryk Ganiek będzie rozmawiał z gośćmi specjalnymi, a Dariusz Szpakowski - z gniazda komentatorskiego - wprowadzi widzów i uczestników w kolejne fazy teleturnieju, skomentuje odpowiedzi oraz podzieli się z widzami anegdotami i ciekawostkami z piłkarskiego świata. Za oprawę muzyczną programu odpowiada Maciej "Gambit" Turowski, jeden z najlepszych w Polsce DJ-ów imprez sportowych.W każdym odcinku na fotelach zasiądą, niczym na ławkach rezerwowych, goście specjalni, a wśród nich m.in.: Michał Listkiewicz, Jerzy Engel, Andrzej Strejlau, Artur Wichniarek, Marcin Żewłakow, Grzegorz Rasiak, Krzysztof Hołowczyc, Radosław Majdan czy Grzegorz Mielcarski. Ich rolą będzie wspieranie drużyn uczestniczących w rozgrywce, stawianie diagnoz oraz komentowanie, wspólnie z Darkiem Szpakowskim, obranej przez daną drużynę taktyki. Oni również podzielą się swoimi wspomnieniami.Pierwsze dwa odcinki będą odpowiednikami ćwierćfinałów - w każdym rozegrane zostaną dwa mecze. Odcinek trzeci - półfinałowy to dwa mecze pomiędzy zwycięzcami ćwierćfinałów, które wyłonią dwóch finalistów. Wielki Finał na antenie TVP1 w piątek, 12 lipca o godz. 20:35. Każda drużyna biorąca udział w teleturnieju otrzyma nagrody w postaci koszulek, piłek i szalików polskiej reprezentacji, natomiast zwycięzcy Wielkiego Finału nagrodę w wysokości 40 tys. złotych oraz bilety na mecz w ramach Ligi Narodów Polska-Portugalia, który zostanie rozegrany 12 października na PGE Narodowym w Warszawie.W programie zostaną zaprezentowane archiwalne nagrania z meczów, turniejów i wywiadów, za których przygotowanie odpowiada redaktor TVP Sport, Łukasz Zarzeczny.Premierowe emisje w: 28 czerwca, 3 lipca, 8 lipca oraz finał 12 lipca o godz. 20.35 na antenie TVP1.