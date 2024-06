Canal+ z Max. Specjalne oferty i kampania reklamowa (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Serwis HBO Max zmienił się w Max.

• Z tej okazji Canal+ przygotował specjalny pakiet dla kinomanów

Canal+ oferuje klientom oferty satelitarnej dostęp do pakietu Max w trzech planach - Podstawowym, Standardowym i Premium. Nowi klienci, którzy zdecydują się na skorzystanie z oferty Max w Canal+, otrzymają w ramach promocji czasowy dostęp do planu Max Premium do końca września 2024 roku.Klienci Canal+ Online mogą na tę chwilę skorzystać z HBO i Max Standardowy za 25 zł/mies., jednak w ramach promocji również otrzymają dostęp do planu Premium do końca września.Konta dotychczasowych klientów Canal+, którzy korzystali z HBO Max, zostaną automatycznie przeniesione do Max na plan Standardowy, jednak w ramach promocji również otrzymają czasowo promocyjny dostęp do planu Premium:• w przypadku dostępu do HBO Max w ramach oferty ze zobowiązaniem - do końca okresu zobowiązania• w przypadku dostępu do HBO Max w ramach oferty bez zobowiązania - do 30 września 2024 r.W sklepie Canal+ można obecnie skorzystać np. z pakietu Entry+ Canal+ Film za 70 zł/mies., który oferuje dostęp do filmów i seriali na 11 kanałach Canal+, oferty Max w planie Standardowym, opcji Filmbox Pack oraz trzech kanałów HBO (w sumie 92 kanałów telewizyjnych na żywo). Dzięki dostępowi do serwisu Canal+ online dla abonentów Klienci zyskają również dostęp do 61 kanałów na żywo na niemal dowolnym urządzeniu. W ramach promocji do końca września klienci będą korzystać z oferty Max Premium (po okresie promocyjnym konto wróci do planu Max Standardowy powiązanego z tą ofertą). Podana cena pakietu uwzględnia rabaty: 5 zł/mies. za zgody marketingowe i 5 zł/mies. za e-rachunek i terminową płatność.Aplikacja Max jest już dostępna na dekoderach 4K DualBOX+ (oraz na 87 kanale EPG) i wkrótce zostanie udostępniona również na pozostałych modelach dekoderów 4K.Dodatkowo przygotowano spot reklamowy promujący dostęp do epickich światowych produkcji oraz wybitnych seriali produkcji polskiej w jednym pakiecie Canal+ z Max. W materiale wykorzystano fragmenty filmu "Diuna" dostępnego w ofercie Max oraz serialu "Prosta Sprawa" - najnowszej produkcji Canal+. Kampania będzie realizowana w telewizji, radio, internecie, salonach sprzedaży oraz wśród abonentów Canal+.Za kreację i produkcję spotu odpowiada zespół Canal+ Polska oraz studio Lunapark.