Prime Video kręci film dokumentalny o Wojciechu Szczęsnym

Prime Video ogłasza, że trwają prace nad kolejną produkcją własną, filmem dokumentalnym opowiadającym o Wojciechu Szczęsnym - jednym z najwybitniejszych polskich bramkarzy w historii. Widzowie Prime Video będą mieli szansę poznać kulisy kariery wybitnego, wyrazistego i niezwykle rozpoznawalnego sportowca, który w swojej karierze grał w takich klubach jak Arsenal, AS Roma czy Juventus. Zdjęcia do jeszcze niezatytułowanego filmu już się rozpoczęły. Premierę zaplanowano na 2025 rok wyłącznie na platformie Prime Video.Dokument pozwoli klientom Prime poznać nie tylko autentyczną historię Szczęsnego jako sportowca, ale również jako ojca, syna i męża. Dzięki produkcji widzowie będą mieli szansę odkryć również prywatne oblicze Mariny Łuczenko-Szczęsnej, żony bramkarza i cieszącej się ogromną popularnością piosenkarki i influencerki, a także pięcioletniego syna Liama, który już dziś wykazuje duży talent piłkarski. Ekipa filmowa towarzyszyć będzie rodzinie Szczęsnych w najważniejszych momentach życia sportowego i prywatnego: tuż przed narodzinami drugiego dziecka i pierwszym gwizdkiem na Euro 2024, gdzie Szczęsny zagra razem z Reprezentacją Polski. W filmie zobaczymy ich życie w Turynie, gdzie cała rodzina, tak jak w Polsce, jest niezwykle rozpoznawalna, ale też emocje, rozmowy na trudne tematy i wzruszenia. Nie zabraknie również takich wątków jak konflikt Szczęsnego z ojcem Maciejem, czy jego trudnych początków po przeprowadzce do obcego kraju jako nastolatek.Film o Wojciechu Szczęsnym będzie opowieścią o niezwykłym talencie i ulubieńcu kibiców, którego droga nie zawsze była pasmem sukcesów - zarówno na boisku, jak i poza nim. W karierze Szczęsnego zdarzały się bowiem potknięcia i skandale, nagonki ze strony mediów. Jednak upór w dążeniu do celu i bezkompromisowy charakter doprowadziły go na największe piłkarskie areny, pozwalając mu spełnić dziecięce marzenie - wyjść na boisko w koszulce Arsenalu.- mówi Wojciech Szczęsny.- dodaje Tara Erer, Head of Originals na Wielką Brytanię i Europą Północną, Prime Video. -- dodaje Kacper Sawicki, producent kreatywny filmu.Za produkcję filmu odpowiada Papaya Films. Producentem kreatywnym filmu jest Kacper Sawicki, a reżyserem James Poole. Nowy dokument jest już trzecią odsłoną współpracy Prime Video i Papaya Films po filmie "Lewandowski. Nieznany" opowiadającym o kulisach kariery Roberta Lewandowskiego, który pojawił się na platformie w marcu 2023 i dokumencie "KUBA" o innym zasłużonym reprezentancie Polski w piłce nożnej, Jakubie Błaszczykowskim, który zadebiutował na Prime Video w lutym 2024 roku.