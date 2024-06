Kultowy serial "Noce i dnie" w telewizji Kino Polska

Łukasz Szewczyk

• "Noce i dnie", w reżyserii Jerzego Antczaka z kultowymi kreacjami Jadwigi Barańskiej i Jerzego Bińczyckiego, jest jednym z najbardziej znanych i cenionych polskich seriali telewizyjnych.

• Uniwersalna opowieść o miłości na tle wielkich przemian historycznych pozostaje perłą polskiej telewizji.

"Noce i dnie" są często wymieniane jako jeden z najlepszych polskich seriali wszech czasów. Wpłynął na wiele późniejszych produkcji telewizyjnych i stał się punktem odniesienia dla twórców adaptujących literaturę na ekran. Produkcja oparta jest na monumentalnej, czterotomowej powieści Marii Dąbrowskiej, która stanowi jednoz najważniejszych dzieł literatury polskiej XX wieku. Co ciekawe, Jerzy Antczak równocześnie z 12-odcinkowym serialem kręcił film fabularny o tym samym tytule. W podwójnym przedsięwzięciu reżysera trudno rozdzielić film od serialu. Były one kręcone w tym samym czasie, według tych samych założeń, w tej samej obsadzie, choć nie tą samą kamerą. Film, podobnie jak serial, odniósł ogromny sukces i jest uważany za jedno z najważniejszych dzieł polskiej kinematografii i świadectwo polskiego dziedzictwa filmowego.Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów filmu jest wyjątkowa muzyka, a zwłaszcza piękny sentymentalny walc, który stanowi motyw przewodni "Nocy i dni" zarówno w filmie jak i w wersji serialowej. Muzykę skomponował Waldemar Kazanecki, który wedle wspomnień Jerzego Antczaka zaimprowizował słynny motyw fortepianie, zwalając reżysera z nóg. Do walca, który stał się integralną częścią filmu, piosenkę "Od nocy do nocy" napisała Agnieszka Osiecka, a wykonała ją Halina Kunicka.Akcja "Nocy i dni" rozgrywa się na przełomie XIX i XX wieku. Serial jest epicką opowieścią o dwóch rodzinach: Niechciców i Ostrzeńskich, których losy przeplatają się z burzliwą historią Polski - od powstania styczniowego aż do wybuchu I wojny światowej. Romantyczna i wrażliwa Barbara jest zmuszona poślubić prostodusznego Bogumiła Niechcica, byłego powstańca i ziemianina. Małżeństwo z rozsądku nie przynosi jej szczęścia - przyzwyczajona do miejskiego życia panienka z zamożnego niegdyś rodu zmuszona jest przenieść się wraz z mężem na wieś, gdzie Bogumił zarządza majątkami ziemskimi. Barbara bardzo przeżywa niespełnioną młodzieńczą miłość i niezrealizowane aspiracje nie dostrzegając, że dobry i uczciwy Bogumił jest w niej zakochany do szaleństwa.Legendarny serial "Noce i dnie" liczy 12 odcinków. Pierwszy odcinek pojawi się na antenie Kino Polska już w czwartek, 4 lipca. Emisja od poniedziałku do piątku o 18:50.