Mecze Śląska i Legii w eliminacjach europejskich pucharów w kanałach Polsat Sport

Łukasz Szewczyk

• Kanały sportowe Polsatu pokażą mecze Śląska Wrocław i Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.

• Zarówno wicemistrz Polski, jak i trzeci zespół zakończonego właśnie sezonu rozpoczną walkę o europejskie puchary od drugiej rundy kwalifikacyjnej.

Liga Konferencji UEFA to europejskie rozgrywki klubowe, w których ostatnio polskie zespoły radziły sobie bardzo dobrze. Rok temu Lech Poznań dotarł do ćwierćfinału, a Legia wiosną rywalizowała w 1/16 finału. Z kolei Wrocławianie po raz ostatni walczyli o prawo gry w LKU w sezonie 2021/2022. Wygrali cztery z sześciu spotkań, ale to wówczas było za mało. Kibice klubów ze stolicy oraz z Dolnego Śląska mają nadzieję, że jesienią zobaczą swoich ulubieńców na arenie europejskiej, a kanały sportowe Polsatu dadzą fanom przedsmak tych emocji już w lipcu i sierpniu.Śląsk i Legia rozpoczną eliminacje Ligi Konferencji UEFA od II rundy. Oznacza to, że obydwa polskie kluby swoje pierwsze mecze rozegrają 25 lipca, a rewanże 1 sierpnia. Losowanie, które wyłoni przeciwników Wrocławian i Warszawian odbędzie się 19 czerwca, ale już dziś znani są ich potencjalni rywale. Wiadomo, że Śląsk może trafić m.in. na uczestnika tegorocznej fazy pucharowej Champions League - FC Kopenhaga, ćwierćfinalistę LKU sprzed roku - belgijski KAA Gent czy turecki Basaksehir FC, którego piłkarzem jest między innymi Reprezentant Polski - Krzysztof Piątek. Nieco łatwiejsze zadanie powinna mieć z kolei Legia, która dzięki dobrym występom w minionym sezonie europejskich pucharów będzie rozstawiona w eliminacjach do kolejnego. Warszawianie mogą trafić na takie kluby, jak bułgarski CSKA 1948 Sofia, litewski Żalgiris Wilno czy luksemburski Dudelnage FC. Spotkania trzeciej rundy eliminacji zaplanowane są na 8 i 15 sierpnia, a mecze kończących eliminacje play-offów odbędą się w dniach 22 i 29 sierpnia.Kanały sportowe Polsatu pokażą wszystkie mecze Śląska Wrocław i Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Spotkania będą dostępne także w streamingu internetowym Polsat Box Go. Pomeczowe skróty, wywiady i analizy zostaną również opublikowane na portalu Polsatsport.pl, który będzie szeroko informował o losach polskich drużyn walczących w eliminacjach europejskich pucharów.