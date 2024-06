Nowe audycje autorskie w wakacyjnej ramówce TOK FM

Łukasz Szewczyk

• Od 17 czerwca br. Radio TOK FM wprowadza wakacyjną ramówkę.

• Znajdą się w niej nowe audycje autorskie, a w nich tematy od fantastyki, przez prawa społeczności LGBT, po kanon lektur szkolnych.

Od najbliższego poniedziałku stacja skraca codzienny "Mikrofon TOK FM", który w okresie wakacji będzie można usłyszeć od poniedziałku do piątku między 20:00 a 21:00. Tuż po nim wprowadza cykl programów autorskich.W poniedziałki Kamil Śmiałkowski zaprosi na audycję. To przewodnik po najciekawszych gatunkach, nurtach i tematach współczesnej fantastyki. Od historii alternatywnych po superbohaterów. Od podróży w czasie po spotkania z obcymi. Rozmowy z najlepszymi polskimi twórcami fantastyki i recenzje najciekawszych debiutów ostatnich miesięcy.A już we wtorek ruszy cykl audycji. Rzecz o prawach społeczności LGBT. Tomasz Setta wraz z gośćmi opowie na przykładach różnych krajów, co doprowadziło do wprowadzenia małżeństw osób tej samej płci lub związków partnerskich i co miało wpływ na zmiany w postrzeganiu tego zagadnienia.W środy wakacyjną nowością będzie audycjaBartłomieja Pogranicznego. W niej o prawie bliżej ludzi. Cotygodniowa rozmowa na wybrany temat prawny - nie wydumane sprawy, z którymi zetkną się tylko specjaliści, tylko zagadnienia, które dotyczą wszystkich.ProgramAnny Piekutowskiej będzie można usłyszeć w czwartki. To alternatywne podejście do kanonu lektur szkolnych w Polsce. Spojrzenie z innej perspektywy na książki dobrze znane z czasów szkolnych. Czy Wokulski był stalkerem? Gdzie w "Akademii Pana Kleksa" wybrzmiewają echa zagłady? Czy rywalizację między Mickiewiczem a Słowackim można porównać do dzisiejszych podziałów politycznych między PO a PiS-em?Wakacyjny cykl nowych audycji autorskich Radia TOK FM zamyka". Będzie emitowana w piątki. Życie jest jak podróż. Nasze drogi, z reguły proste z pięknymi widokami, potrafią być czasem kręte i wyboiste. Bywa, że zbaczamy z trasy i błądzimy. Uciekamy przed czymś? A może po prostu się zmieniamy? Czego możemy dowiedzieć się o sobie będąc na zagubionej autostradzie? O tym w najnowszym cyklu rozmów Kamila Wróblewskiego w Radiu TOK FM.Wydawczynią nowych wakacyjnych programów będzie Karolina Kłaczyńska.