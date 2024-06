Kuszewski nowym prowadzącym show TVP2 "Tak to leciało!"

Łukasz Szewczyk

• Kacper Kuszewski został nowym prowadzącym programu "Tak to leciało!".

• Właśnie ruszyły zdjęcia do jesiennej edycji show.

"Tak to leciało!" to rozśpiewany teleturniej. Uczestnicy mają za zadanie uzupełnić luki w tekstach popularnych polskich przebojów, a wszystko to w myśl zasady "im więcej wyśpiewasz, tym więcej wygrasz". W nowej, jesiennej edycji show w roli gospodarza zadebiutuje popularny aktor i wokalista - Kacper Kuszewski.- mówi Kacper Kuszewski. -Pierwsze odcinki "Tak to leciało!" z udziałem Kacpra Kuszewskiego będzie można oglądać na antenie TVP2 już jesienią.Nie zabraknie odcinków specjalnych z udziałem gwiazd. Pojawią się także nowości w formule programu: odświeżona scenografia, materiały filmowe i fotografie z prywatnych archiwów uczestników programu, ulubiona piosenka na wejście, którą każdy uczestnik przywita się z widzami, a także dodatkowe "wyjście awaryjne", czyli możliwość wymiany piosenki w przypadku, gdy uczestnik nie będzie potrafił uzupełnić brakujących słów w tekście.Podobnie jak w poprzednich edycjach uczestnicy będą mieli do wyboru dziewięć muzycznych kategorii oraz hit za 100 tys. zł. Pod każdą kategorią kryją się dwie piosenki. Gracz wybiera jedną z nich, a następnie wykonuje utwór przy akompaniamencie zespołu. Na ekranie wyświetlają się słowa piosenki tak jak podczas klasycznego karaoke. W pewnym momencie muzyka milknie, a na ekranie pozostaje miejsce do uzupełnienia tekstu. Jeśli uczestnik prawidłowo dośpiewa brakujące słowa, przechodzi dalej.Format cieszy się popularnością na całym świecie. Był z powodzeniem realizowany w ponad 25 krajach, m.in. w USA, Francji, Włoszech, Kanadzie, Indiach, Izraelu, Meksyku, Chile czy w Egipcie. Na antenie TVP program zadebiutował w 2008 roku.