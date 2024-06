Łukasz Szewczyk

• Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2024 w Niemczech, które będą transmitowane w Telewizji Polskiej.

• Z tej okazji redakcja TVP Sport uruchomiła specjalny serwis online poświęcony turniejowi.

Specjalny serwis TVP Sport na Euro 2024 to najnowsze informacje o piłkarskich zmaganiach i ekskluzywne materiały ze sportowych aren.Telewizja Polska pokaże wszystkie 51 meczów Euro 2024, które poza transmisjami w telewizji linearnej dostępne będą na stronie TVPSPORT.PL oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport i smart TV.Oprócz transmisji głównej, równoległej z anteną, dostępne będą również alternatywne streamy: z technologią hawk-eye, z atmosferą stadionu oraz z kamerą trenerską. Użytkownicy będą mogli wybrać preferowany komentarz do materiału: polski, angielski, audiodeskrypcję lub stream bez komentarza.Nowością na stronie TVPSport.pl będzie transmisja hawk-eye. Widzowie zobaczą na ekranie statystyki takie jak xG, czyli oczekiwane bramki, prędkość lotu piłki po strzale, ustawienie zawodnika względem bramki, pomiar wysokości wyskoku piłkarza i wiele innych.Serwis specjalny TVPSPORT.PL to również baza materiałów wideo. Użytkownicy znajdą tu m.in. archiwalne mecze, skróty, wszystkie gole, najciekawsze akcje oraz wywiady i analizy taktyczne. W rozbudowanym serwisie wynikowym, statystycznym oraz osobnych podstronach dedykowanych każdej drużynie Euro 2024 fani będą mogli śledzić szczegółowe dane dotyczące wszystkich reprezentacji i zawodników.Serwis będzie zawierał ponadto pełny plan transmisji oraz informacje o komentatorach i ekspertach pracujących przy poszczególnych meczach. W rozbudowanym dziale najnowszych informacji znajdą się m.in. relacje korespondentów w Niemczech, którzy będą pracować w bazie reprezentacji Polski w Hanowerze oraz na wszystkich arenach Euro 2024. Nie zabraknie treści publicystycznych, m.in. wywiadów z gwiazdami piłki nożnej, reportaży czy tekstów o historii piłkarskich mistrzostw Europy.