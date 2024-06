Lipiec w National Geographic

Łukasz Szewczyk

• W lipcu kanały National Geographic, National Geographic Wild i Nat Geo People zabiorą widzów w podróż przez różnorodne krajobrazy i kultury z całego świata.

"Gordon Ramsay: Świat Na Talerzu" / Fot. National Geographic

W lipcu na kanale National Geographic widzowie zobaczą serię "Ekstremalna Kolej Gór Skalistych" (premiera w środę 10 lipca o godz. 22:00). Program sprawdza wytrzymałość niezłomnych pracowników kanadyjskich kolei, którzy na co dzień walczą ze zdradliwą pogodą i trudnym terenem, aby utrzymać kluczowe dla kraju kursy pociągów towarowych i pasażerskich. To fascynująca podróż przez surowe górskie krajobrazy, które przecina najbardziej ekstremalna linia kolejowa w kraju.Warto zwrócić uwagę na program zatytułowany "Zapomniani Bohaterowie II Wojny Światowej" (premiera w piątek 5 lipca o godz. 21:00). Ta przełomowa seria ujawnia nieopowiedziane i często pomijane historie czarnych żołnierzy, odbywających służbę w czasie II Wojny Światowej. Scenarzyści łączą relacje wojenne z portretami postaci, aby przywrócić bohaterom należne im miejsce w historii. Producentem jest znany hollywoodzki aktor Idris Elba, którego dziadek służył w wojsku w czasie II Wojny Światowej.Dla miłośników kuchni i podróży kanał National Geographic przygotował program "Gordon Ramsay: Świat Na Talerzu" (premiera w niedzielę 14 lipca o godz. 12:00). Tytułowy bohater wyrusza w niezwykłą podróż, odwiedzając odległe miejsca i poznając nowe kultury oraz ich tradycje kulinarne. Tym razem słynny Brytyjczyk szuka kulinarnych inspiracji w Jordanii, Irlandii, hiszpańskiej Galicji, na Kubie, Hawajach oraz wyspach Florida Keys.Jak co roku o tej porze kanał National Geographic Wild zaprasza swoich widzów na premierę serii dokumentów o rekinach. "Sharkfest" (premiery w soboty od 20 lipca o godz. 20:00), bo o nim mowa, pokaże różnorodne aspekty życia zarówno małych rekinów żyjących w miejskich portach, jak również wielkich drapieżników z Morza Czerwonego.W lipcu w kanale National Geographic Wild swoją premierę będzie miała także seria filmów o azjatyckiej faunie i florze, a tytuły takie jak "Dzikie Królestwo Chin", "Rok w Dzikiej Japonii" oraz "Dzikie Koty Tajlandii" pokażą widzom różnorodne ekosystemy Azji, ukazując niezwykłe zwierzęta i rośliny, które tam żyją.Na kanale Nat Geo People swoją premierę będzie miał program "Powrót do przeszłości" (premiery w soboty od 13 lipca o godz. 15:00). Serial dokumentalny śledzi losy młodych ludzi, którzy odwiedzają ojczyznę rodziców, aby poznać swoje korzenie. Podróż ta zbliża rodzica i dziecko w sposób, którego nigdy sobie nie wyobrażali.Dodatkowo, Nat Geo People przygotował dla widzów serię "Przewodnik wakacyjny" (cykl programów w niedziele od 7 lipca o godz. 15:00), która zainspiruje do odwiedzenia najciekawszych miejsc na całym świecie, zachęcając do zwiedzania i poszukiwania nowych destynacji turystycznych. W programie "Włoski Smak" odkryjemy kulinarne skarby Włoch, poznając tradycyjne potrawy i ich historie. "Alex Honnold: Misja Na Grenlandii" to zapierający dech w piersiach dokument o wspinaczce w surowych warunkach Arktyki, a "Australia z powietrza" oraz "Europa z powietrza" pokażą spektakularne ujęcia z lotu ptaka, ukazując piękno i różnorodność krajobrazów tych kontynentów.