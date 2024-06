"Space Cadet" od lipca w Prime Video (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W lipcu premiera nowego filmu Prime Video

Tiffany "Rex" Simpson (Emma Roberts) zawsze marzyła o podróży w kosmos, lecz jej życie nie potoczyło się zgodnie z planem. Zdeterminowana, aby odmienić swój los, z pomocą swojej najlepszej przyjaciółki Nadine (Poppy Liu) wchodzi na nową drogę: jej "podkoloryzowana" aplikacja trafia do ambitnego programu szkoleniowego NASA. Dzięki sprytowi, przebojowości i niezłomnej determinacji Rex stara się dotrzeć do ścisłej czołówki. Dyrektorzy programu, Pam (Gabrielle Union) i Logan (Tom Hopper), z pewnością zwrócą na nią uwagę, ale czy ta dziewczyna z Florydy zdoła przejść wymagające szkolenie i polecieć w kosmos, zanim jej sekret wyjdzie na jaw?Napisany i wyreżyserowany przez Liz W. "Space Cadet" to komedia opowiadająca o sile bycia sobą, podążaniu za marzeniami i mierzeniu wysoko.Film "Space Cadet" od 4 lipca na platformie Prime Video.