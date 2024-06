Kultowy serial z Kevinem Costnerem "Yellowstone" od lipca na antenie TVN

Łukasz Szewczyk

• W lipcu na antenie TVN zadebiutuje "Yellowstone"

• Stacja TVN jako pierwsza naziemna telewizja w Polsce, nabyła prawa do emisji serialu.

"Yellowstone" to epicka saga stworzona przez Taylora Sheridana z Kevinem Costnerem w roli Johna Duttona - głowy rodziny i właściciela największego rancza w USA. Mężczyzna zmaga się z licznymi wyzwaniami, by ochronić swoją ziemię przed bezwzględnymi deweloperami, lokalnymi politykami i rywalizującymi ranczerami.Serial zyskał już ogromną międzynarodową popularność, zdobywając uznanie zarówno widzów, jak i krytyków za swoją autentyczność, dynamiczną fabułę i znakomitą grę aktorską. Ten fascynujący dramat, wielokrotnie nagradzany, to nie tylko opowieść o walce o wpływy, ale również o skomplikowanych relacjach rodzinnych i politycznych intrygach.Premiera pierwszego sezonu "Yellowstone" odbędzie się 1 lipca roku o godzinie 20:50 na antenie TVN. Nowe odcinki emitowane będą co tydzień, w każdy poniedziałek o tej samej porze. Widzowie mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń i wciągających wątków, które zapewnią emocje na najwyższym poziomie! To pierwsza w Polsce premiera hitu w naziemnej telewizji, który swoją popularność zdobył za pośrednictwem streamingu.