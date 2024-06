Drugi sezon serialu "Ród Smoka" w HBO i Max

Łukasz Szewczyk

• Popularny serial HBO "Ród smoka" powrócił z drugim sezonem.

Westeros znajduje się na krawędzi krwawej wojny domowej. Zielona Rada wspierająca króla Aegona i Czarna Rada królowej Rhaenyry walczą o wpływy. Każda ze stron rości sobie prawo do Żelaznego Tronu. Każdy musi wybrać.Serial powstał na podstawie książki George'a R.R. Martina "Ogień i krew" i skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w "Grze o tron". "Ród smoka" opowiada historię rodu Targaryenów.Obsada drugiego sezonu: Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall. W obsadzie znaleźli się również: Abubakar Salim, Gayle Rankin, Freddie Fox, Simon Russell Beale, Clinton Liberty, Jamie Kenna, Kieran Bew, Tom Bennett, Tom Taylor i Vincent Regan.Drugi sezon serialu "Ród smoka" od 17 czerwca 2023 roku na platformie Max oraz na telewizyjnej antenie HBO. Premiery kolejnych odcinków co poniedziałek.