"Lap of Legends" w AMC. Wyścig z awantarami legendrnych kierowców

Łukasz Szewczyk

• AMC prezentuje "Lap of Legends", program specjalny wyprodukowany przez Michelob ULTRA, w którym przeszłość zderzy się z teraźniejszością, a świat rzeczywisty z wirtualnym.

"Logan Sargeant", znany amerykański kierowca Formuły 1, zmierzy się z sześcioma największymi legendami wyścigów William Racing. Będzie to pierwsze w historii połączenie wyścigu rzeczywistego z wirtualnym.W produkcji wielcy kierowcy powrócą na tor jako zawodnicy AI. W tym jedynym w swoim rodzaju wyścigu Sargeant rywalizować będzie z awatarami takich ikon jak: Mario Andretti (Mistrz Świata F1 1978), Nigel Mansell (Mistrz Świata F1 1992), Alain Prost (Mistrz Świata F1 1985, 1986, 1989, 1993), Damon Hill (Mistrz Świata F1 1996), Jacques Villeneuve (Mistrz Świata F1 1997) i Jenson Button (Mistrz Świata F1 2009).Aby wprowadzić na tor legendarnych kierowców Williams Racing jako awatary, produkcji poświęcono tysiące godzin badań oraz wykorzystano w niej innowacyjną technologię, sztuczną inteligencję i rzeczywistość. Każdy wyścig został przeanalizowany pod kątem stylów i technik danych zawodników, by awatary mogły jak najlepiej oddać sposób myślenia, reagowania i prowadzenia mistrzów, których reprezentują.Premiera "Lap of Legends" w piątek (12 lipca) o godzinie 21:00 na AMC.