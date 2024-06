Historia rodziny z Radomia w obliczu Holokaustu. Serial "My mieliśmy szczęście" w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Na platformie Disney+ można oglądać serial "My mieliśmy szczęście".

• Obraz oparty na bestsellerowej powieści Georgii Hunter jest inspirowany niesamowitą, prawdziwą historią żydowskiej rodziny Kurców rozdzielonej na początku II wojny światowej.

"My mieliśmy szczęście" w Disney+ / Fot. Disney+

Fabuła stworzonego przez Erikę Lipez serialu podąża za rodziną Kurców przez różne kontynenty, a bohaterowie robią wszystko, co w ich mocy, by przetrwać i ponownie się zjednoczyć. "My mieliśmy szczęście" jest świadectwem tego, jak w obliczu najmroczniejszych chwil XX wieku ludzki duch może nie tylko przetrwać, lecz nawet rozkwitnąć. Serial jest hołdem dla triumfu nadziei i miłości, które przezwyciężają wszelkie przeciwności losu.W rolach głównych występują: Joey King, Logan Lerman, Hadas Yaron, Henry-Lloyd Hughes, Amit Rahav, Sam Woolf, Michael Aloni, Moran Rosenblatt, Eva Feiler, Lior Ashkenazi i Robin Weigert. Scenarzystką i showrunnerką serialu jest Erica Lipez. Autorka powieści "My mieliśmy szczęście" pełniła przy serialu obowiązki jednego z producentów.Serial "My mieliśmy szczęście" od 19 czerwca 2024 roku w Disney+.