80. Rajd Polski na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Rajdowe Mistrzostwa Świata powracają do Polski już za tydzień

• Najlepsi z najlepszych zmierzą się na szutrowych trasach Warmii i Mazur.

• Wszystkie odcinki specjalne, a także rywalizację od kulis zobaczycie na żywo w Motowizji.

Rajd Polski odbywa się w tym roku po raz osiemdziesiąty. Jedynie Rajd Monte Carlo może poszczyć się dłuższą historią w tej dyscyplinie. W ostatnich latach do Mikołajek zjeżdżały się załogi rywalizujące w Rajdowych Mistrzostwach Europy. Teraz, po raz siódmy w historii, polskie drogi będą areną rywalizacji kierowców i pilotów WRC.Na liście zgłoszeń ORLEN 80. Rajdu Polski znalazły się 44 załogi, z czego aż dwanaście to reprezentanci naszego kraju. Na 19 odcinkach specjalnych zobaczymy dziewięć najszybszych samochodów rajdowych w historii kategorii Rally1. W tym gronie znajduje się dwukrotny zwycięzca Rajdu Polski Sébastien Ogier oraz najlepsi odpowiednio w 2016, 2017 i 2022 roku Andreas Mikkelsen, Thierry Neuville i Mārtiņš Sesks. Dla ostatniego z nich ORLEN 80. Rajd Polski będzie wyjątkowym przeżyciem, Łotysz pierwszy raz w swojej karierze wystartuje pojazdem najwyższej kategorii.Najliczniejszą klasą w Mikołajkach będzie WRC2. Tam chęć startu zgłosiły 23 duety. Jak wygrywać na polskich trasach dobrze wie Nikołaj Griazin, który był zwycięzcą w 2018 roku. Nikt nie ma jednak takiego doświadczenia w tym aspekcie jak Kajetan Kajetanowicz. Zawodnik ORLEN Rally Team, startujący obecnie z Maciejem Szczepaniakiem, trzykrotnie wygrywał Rajd Polski.W 2022 roku ta sztuka udała się Mikołajowi Marczykowi oraz Szymonowi Gospodarczykowi. Oni też rzucili rękawice światowej czołówce w samochodach Rally2. Z międzynarodowymi rywalami postanowili się także sprawdzić Michał Sołowow i Maciej Baran, Adrian Chwietczuk z Damianem Sytym, Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot, a także Wojciech Musiał pilotowany przez Konrada Dudzińskiego.W WRC3 zapowiada się na jeszcze większe starcie Polski z resztą świata. W pojazdach klasy Rally3 zasiądą Jakub Matulka z Danielem Dymurskim, Gracjan Predko oraz Michał Jurgała, Grzegorz Bonder i Paweł Pochroń, Marek Roefler z Markiem Bałą, Paweł Ważny i Bartosz Dzienis, a także Hubert Kowalczyk pilotowany przez Jarosława Hryniuka.Motowizja będzie pokazywać ORLEN 80. Rajd Polski w historycznym wymiarze. Oprócz transmisji ze wszystkich odcinków specjalnych, kanał motoryzacyjny będzie miał rękę na pulsie bezpośrednio w Mikołajkach, by polscy kibice dowiadywali się o wszystkim najszybciej. Dzięki łączeniu studia w Warszawie ze studiem w parku serwisowym, widzowie Motowizji zobaczą Rajd Polski jak nigdy wcześniej.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Zawody komentować będą Grzegorz Gac, Sławomir Szymczak, Mikołaj Sokół, Michał Adamiuk, Gabriel Borowy oraz Juliusz Winiarek, a także goście specjalni. W strefie Motowizji w parku serwisowym Krzysztof Woźniak i Marcin Wyrzykowski będą rozmawiać z zawodnikami oraz gośćmi rajdu, skupiając się na jego otoczce, rywalizacji załóg, a także dostarczając informacji prosto zza kulis wydarzenia.Przed zbliżającym się wielkimi krokami wydarzeniem, Motowizja zaprasza na przedsmak tych niesamowitych emocji, już w niedzielę, 23 czerwca, na błoniach PGE Narodowego w Warszawie - WRC Rally Show Warsaw. Zobaczycie Mārtiņša Sesksa w Fordzie Puma Rally1. Gościem specjalnym będzie także Krzysztof Hołowczyc. Zaplanowano również przejazdy pokazowe historycznych rajdówek oraz samochodów driftingowych. Impreza rusza o 16:00, wstęp wolny.Harmonogram transmisji ORLEN 80. Rajdu Polski:Czwartek, 27 czerwca10:00 Shakedown Lubiewo16:30 Studio rajdowe17:00 Ceremonia startu19:00 OS1 Mikołajki Arena 1Piątek, 28 czerwca08:30 OS2 Stańczyki 110:15 OS3 Wieliczki 111:10 OS4 Olecko 111:53 Media zone13:15 Studio rajdowe13:45 OS5 Stańczyki 215:30 OS6 Wieliczki 216:30 OS7 Olecko 218:45 OS8 Mikołajki Arena 220:00 Media zone21:00 Podsumowanie etapu 1Sobota, 29 czerwca08:15 OS9 Świętajno 109:45 OS10 Gołdap 110:30 OS11 Czarne 113:15 OS12 Mikołajki Arena 314:15 Studio rajdowe15:45 OS13 Świętajno 217:15 OS14 Gołdap 218:00 OS15 Czarne 220:30 Media zone21:00 Podsumowanie etapu 2Niedziela, 30 czerwca08:45 OS16 Gmina Mrągowo 110:00 OS17 Mikołajki 112:15 OS18 Gmina Mrągowo 213:30 Studio rajdowe14:00 OS19 Mikołajki 2 (Power Stage)19:45 Podsumowanie etapu 3