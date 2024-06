Łukasz Szewczyk

• Platforma Max, na której dostępny będzie każdy moment Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, została oficjalnym partnerem streamingowym Olimpijskiej Reprezentacji Polski.

• Warner Bros. Discovery Global Consumer Products i PKOl wraz z firmą LPP ogłosiły również współpracę, której efektem jest specjalna kolekcja ubrań z postaciami znanymi z Looney Tunes,

Max oficjalnym partnerem streamingowym Olimpijskiej Reprezentacji Polski

Kolekcja Looney Tunes x TeamPL / Fot. materiały prasowe

26 lipca w Paryżu rozpocznie się jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń roku - igrzyska olimpijskie. Platforma Max będzie jedynym miejscem, w którym dostępny będzie na żywo i na żądanie każdy moment igrzysk. W trakcie konferencji zorganizowanej w Centrum Olimpijskim PKOl i TVN Warner Bros. Discovery ogłosiły, że. Podczas wydarzenia Maciej Gozdowski, Group VP Streaming TVN Warner Bros. Discovery symbolicznie przekazał na ręce dwukrotnego mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą i szefa Misji Olimpijskiej Tomasza Majewskiego dostęp do serwisu Max dla wszystkich członków Olimpijskiej Reprezentacji Polski na Igrzyska XXXIII Olimpiady Paryż 2024.- powiedział Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz.Max zrewolucjonizuje doświadczenia widzów podczas oglądania igrzysk olimpijskich. Użytkownicy będą mogli śledzić wydarzenia z wszystkich aren olimpijskich, ale także skoncentrować się na jednej dyscyplinie. Wydarzenia będą dostępne na żywo, a także z opóźnieniem i na żądanie. Na urządzeniach mobilnych i w wersji przeglądarkowej dostępna będą alerty medalowe, dzięki którym widzowie nie przegapią żadnego ważnego momentu igrzysk.- podkreślił Group VP Streaming TVN Warner Bros. Discovery, Maciej Gozdowski.Przygotowując się do igrzysk olimpijskich Warner Bros. Discovery Global Consumer Products nawiązało współpracę z Polskimi Komitetem Olimpijskim i firmą LPP, której efektem są kolekcje ubrań marek Reserved Kids i Sinsay. Ubrania łączą uwielbiane postacie Looney Tunes z polską drużyną olimpijską TeamPL.Looney Tunes to marka od lat związana ze sportem. W 1996 na ekranach kin pojawił się film "Kosmiczny mecz". Ukochane postacie powróciły do kin w 2021 roku w kontynuacji "Kosmiczny mecz: Nowa Era".