Nowy cykl od kanału Urbex History w Radiu RMF24

Łukasz Szewczyk

• W letniej ramówce internetowego Radia RMF24 znajdą się dwa nowe programy: "Turystom wstęp wzbroniony" i "Polska gorączka złota".

• Oba programy będą też dostępne w formie podcastów na RMFon.pl i RMF24.pl.

W sobotnim cyklu "Turystom wstęp wzbroniony" Łukasz Dąbrowski, Konrad Niedziułka i Jakub Stankowski, czyli twórcy popularnego kanału na YouTubie "Urbex History" przedstawią historię miejsc, do których zapuszczają się tylko nieliczni. Opowiedzą m.in. o Fukushimie, Strefie 51 w Stanach Zjednoczonych, Lunik IX - romskim osiedlu na Słowacji czy podziemiach Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.Z kolei w każdy czwartek przez cały dzień pojawiać się będzie cykl "Polska gorączka złota. Co kryje się pod ziemią?". Dziennikarze wraz z geologami i zawodowymi poszukiwaczami złota co tydzień odwiedzą inny rejon Polski w poszukiwaniu cennych kamieni i minerałów, m.in. kryształu górskiego, złota, bursztynów, a nawet ropy naftowej.Oprócz tego przez całe wakacje Radio RMF24 na bieżąco informować będzie o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w kraju i na świecie. W "Poranku", "Przedpołudniu" i "Popołudniu Radia RMF24" pojawią się relacje reporterów, komentarze i opinie, nie zabraknie informacji ze sportowych aren - z Niemiec, gdzie trwa Euro 2024 i z Francji, gdzie odbędą się letnie Igrzyska Olimpijskie. O 8.02 na najważniejszą "Poranną Rozmowę w RMF FM" zaproszą dziennikarze stacji. W Radiu RMF24 wysłuchać można jak zawsze pełnej, blisko półgodzinnej wersji wywiadu.