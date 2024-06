Wystartowało "Lato z Radiem"

Łukasz Szewczyk

• 21 czerwca wraz z początkiem lata - rozpoczęła się kolejna edycja "Lata z radiem".

• Na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia zabrzmiała po raz pierwszy w tym roku - znana wszystkim doskonale - "Polka Dziadek".

• Ze słuchaczkami i słuchaczami spotkał się Roman Czejarek.

- mówi Magda Szturemska, zastępczyni dyrektorki - redaktorki naczelnej Programu 1.Tegoroczna edycja "Lata z radiem" będzie pełna muzycznych niespodzianek, spotkań i wspólnej zabawy. 21 czerwca na pierwszą audycję "Lata z radiem" zaprosił Roman Czejarek. W ekipie Lata z radiem również znani i lubiani dziennikarze - Sława Bieńczycka, Agnieszka Kunikowska, Patryk Michalski, Małgorzata Abgarowicz, Patryk Bedliński i Maciek Walecki.Podczas tegorocznej trasy "Lata z radiem" tematem przewodnim będzie woda. Dziennikarze radiowej Jedynki powędrują wzdłuż rodzimych rzek i jezior oraz zawitają nad Bałtyk. W trakcie "Lata z radiem" poruszane będą także kwestie ekologii i dbałości o zasoby.Dziennikarze Programu 1 Polskiego Radia przygotowali także mnóstwo propozycji antenowych - m.in. konkurs "Romantyczny Paryż", który powstał w nawiązaniu do rozpoczynających się 26 lipca Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nagrodą główną będzie tygodniowy pobyt dla dwojga właśnie w Paryżu. Chętni do wzięcia udziału powinni przesłać swoje zgłoszenie za pomocą specjalnego formularza, który zamieszczony będzie na specjalnej stronie. W trakcie audycji zostaną zadane pytanie konkursowe, na które należy odpowiedzieć za pomocą wiadomości tekstowej (SMS). Każda poprawna odpowiedź będzie punktowana, a zadaniem uczestników będzie zdobycie jak największej liczby punktów. Dziesięć osób przejdzie do II etapu. Zwycięzcę wybierze Kapituła Konkursu.Kolejną propozycją będzie doskonale już wszystkim znana zabawa literacka "Lato z Dreszczykiem", polegająca na współtworzeniu przez słuchaczy opowiadania kryminalnego. Na specjalnej stronie latozdreszczykiem.polskieradio.pl został zamieszczony pierwszy fragment oraz opis bohatera (w tym roku jest nim potomek niezapomnianego komisarza Hieronima Bóbr - Bobrowskiego). Zadaniem słuchaczy będzie dopisywanie kolejnych fragmentów tej historii. Swoje propozycje można przesyłać za pomocą formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie. W każdy poniedziałek począwszy od 24 czerwca w audycji "Lato z radiem", prezentowany będzie wybrany fragment, który jednocześnie stanie się dalszym ciągiem publikowanego opowiadania. Jego zakończenie poznamy wraz z końcem tegorocznej trasy "Lata z radiem".Podczas wakacji na antenie Jedynki nie zabraknie też literatury. Już od 24 czerwca w "Lekturach Lata z radiem" zaprezentowane zostaną wybrane opowieści kryminalne polskich autorów. Jako pierwsza - powieść szpiegowska Igora Brejdyganta "Uwolniona". Słuchacze radiowej Jedynki zmierzą się także z zagadkami słownymi w popularnych "Skojarzeniach", a do kolekcji wakacyjnych pamiątek trafi m.in. maskotka tegorocznej edycji. Dziennikarze wyruszą też w podróż szlakami dziedzictwa kulinarnego, pełnego wyjątkowych polskich produktów i smakołyków.W ramach tegorocznej edycji "Lata z radiem" trasa koncertowa i pikniki rodzinne, odbywać się będą we współpracy z Telewizją Polską.