Artur Andrus i Michał Rusinek z wakacyjnymi audycjami w RMF Classic

Łukasz Szewczyk

• W lipcowej ramówce RMF Classic jednym z wiodących tematów będzie sport, a dokładniej Euro 2024 oraz Igrzyska Olimpijskie.

• W wakacyjnych programach nie zabraknie też niezwykłej powieści w odcinkach Artura Andrusa i felietonów Michał Rusinka.

Już od 1 lipca słuchacze będą mogli wziąć udział w konkursie "Wioska olimpijska" (dni powszednie 11-15.30), w którym oprócz zadań konkursowych i atrakcyjnych nagród, m.in. okolicznościowych medali RMF Classic, znajdzie się także wiele ciekawostek związanych z Igrzyskami, m.in. o najwybitniejszych polskich sportsmenkach, hymnach narodowych, sporcie w filmie czy olimpijskich maskotkach. Nie zabraknie też wieści z Niemiec, gdzie kończyć się będą Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.W letniej ramówce znajdą się także znane i lubiane przez słuchaczy pasma, takie jak "Wakacyjne śniadanie mistrzów", "Mapa lata", czy weekendowe "Wakacyjny Atlas Polski", "Czas relaksu", "Zielona Niedziela" i "Głosy bez granic".Wśród nowości będą wakacyjna powieść w odcinkach "Paragony miłości" Artura Andrusa, którą autor przeczyta wraz z dziennikarzami RMF Classic oraz felietony "Od Ameryki do Wytrzyszczki" literaturoznawcy Michała Rusinka, który opowie o nietypowych nazwach polskich miast i miejscowości.W każdy poniedziałek o książkach, w których istotną rolę odgrywają zwierzęta, opowiedzą Szymon Kloska i Tomasz Pindel w letniej odsłonie "Piątki z literatury" pod hasłem "Dwójka z zoologii", w środy Katarzyna Hnat zaprezentuje "Podróże dookoła książki", zaś w soboty książki "Do czytania na hamaku" polecać będzie Łukasz Wojtusik. W sobotnie wieczory pojawi się natomiast wakacyjny program "Muzyczna Riwiera RMF Classic", w którym prezentowana będzie dobrana specjalnie na tę porę relaksacyjna muzyka filmowa.Słuchacze będą mieli też okazję poznać najważniejsze letnie wydarzenia i festiwale muzyczne, filmowe i teatralne, do wygrania będą też bilety i zaproszenia.Każdego wieczoru, przez całe wakacje, będzie także można usłyszeć "Prognozę astronomiczną", czyli zapowiedzi tego co można zaobserwować na nocnym niebie. To cykl tradycyjnie już przygotowywany we współpracy z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach.