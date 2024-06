Radio 357 z nowościami na lato. Nowi prowadzący

Łukasz Szewczyk

• Radio 357 wzmacnia publicystykę

• Do prowadzących audycje publicystyczne dołączają nowi autorzy: Tomasz Kwaśniewski, Wioletta Myszkowska, Grażyna Bochenek i Maciej Makselon

• Letnia ramówka Radia 357 startuje 24 czerwca pod hasłem "Usłyszmy się w wakacje"

Zespół Radia 357 powołał osobną redakcję publicystyki. -- mówi Agnieszka Szwajgier, odpowiedzialna w zarządzie Radia 357 za ofertę programową.- dodaje Agnieszka Szwajgier.Nową przestrzenią będzie kierować Katarzyna Pruchnicka, która będzie budowała ofertę publicystyczną, angażując autorów z zespołu oraz z zewnątrz.- wyjaśnia Katarzyna Pruchnicka, kierująca redakcją publicystyki Radia 357.Pierwsze nowości pojawią się już w ramówce wakacyjnej i będą kontynuowane jesienią. Do stałych prowadzących dołączą nowi autorzy.Plac na rozdrożu to nazwa wieczornego pasma publicystycznego w Radiu 357 nadawanego o 21:00. Godzinne audycje prowadzone są przez różnych autorów. Każda audycja ma inny temat.- mówi Katarzyna Pruchnicka.W odnowionej formule Plac na rozdrożu poprowadzą:• nowi autorzy: Tomasz Kwaśniewski, Wioletta Myszkowska, Grażyna Bochenek i Maciej Makselon• autorzy znani z innych audycji: Michał Żakowski, Filip Jaślar, Katarzyna Pruchnicka, Patrycjusz Wyżga, Michał Olszański, Paulina Kozion, Marta Kula, Marcin Klimkowski, Katarzyna Nowicka, Jarosław Juszkiewicz, Anna Król, Tomasz Rożek i Maja Piskadło.W trakcie każdej audycji do jej współtworzenia zostaną zaproszeni słuchacze, którzy będą mogli zadzwonić lub napisać do prowadzących. Plac na rozdrożu będzie nadawany 4 razy w tygodniu - od poniedziałku do czwartku o godz. 21:00."Plan doskonały" to nowa propozycja dla miłośników filmów, seriali i popkultury. Poprowadzi ją Anna Tatarska.- mówi Anna Tatarska, autorka nowej audycji filmowej w Radiu 357."Plan doskonały" po raz pierwszy pojawi się 28 czerwca, a potem w każdy piątek o godz. 14:00.Jedną z nowości w 357 będzie audycja, której temat nie będzie znany w momencie jej rozpoczęcia, a narzuci go pierwszy telefon od słuchacza. Poprowadzi ją Tomasz Kwaśniewski.- mówi Tomasz Kwaśniewski.Celem audycji będzie wsparcie osób borykających się z różnymi życiowymi trudnościami i dylematami. Nocne rozmowy, wypełnione głosami słuchaczy mają pomóc osobie, która zadzwoni jako pierwsza i podzieli się tym, co obecnie jest dla niej ciężarem lub życiowym wyzwaniem.Jedna z najpopularniejszych audycji w Radiu 357, czyli codzienny cykl Kuby Strzyczkowskiego "Co Państwo na to?" z telefonami od słuchaczy w poprzednich latach miał zawsze wakacyjną przerwę. Tym razem będzie można tej audycji słuchać także latem.- wyjaśnia Agnieszka Szwajgier.W wakacyjnej odsłonie zaproszeni goście, eksperci oraz słuchacze podejmą lżejsze, często zaskakujące tematy i podzielą się swoimi doświadczeniami. Nie zabraknie humoru, ale i okazji do poważniejszych przemyśleń.Letnią ramówkę Radia 357 wypełnią także propozycje od redakcji muzycznej - w tym wydłużona audycja "Mam grać?", którą poprowadzą Ola Budka, Marta Kula, Maja Piskadło, Marcin Bisiorek oraz duet Michał Gąsiorowski - Marcin Klimkowski, nowa audycja Antoniego Grudniewskiego "Recordstore" i kolejna nowość - "Miękkie lądowanie" Natalii Fiedler.W każdą sobotę różni autorzy zmierzą się też z wyzwaniami, rzuconymi przez Patronów Radia 357 w ramach akcji SłyszyMiSię. Spośród ponad 700 propozycji zespół Radia 357 wybrał najbardziej niespodziewane pomysły na audycje, z których każda będzie niespodzianką. Jak poradzili sobie z nimi radiowi autorzy będzie można usłyszeć w każdą sobotę o godz. 15:00.Pasmo niecodziennych wyzwań poprzedzi co tydzień spotkanie z załogą Radiowego Domu Wypoczynkowego "Czarna Helena", czyli Arturem Andrusem i Filipem Jaślarem.Z kolei w każdą środę w cyklu "Know hau" Michał Olszański wraz z Izą Woźniak będą szukali domu dla podopiecznych psich schronisk. Spotkania z Michałem Olszańskim w audycji "Popołudniówka" po 16:00.Letnia ramówka Radia 357 startuje 24 czerwca pod hasłem "Usłyszmy się w wakacje".