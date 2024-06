Łukasz Szewczyk

• W piątek (21 czerwca) po godzinie 15:00 wystartuje sezon wakacyjny w Radiu ZET.

• Na antenie moc "grania bez cienia mówienia", plenerowe akcje specjalne nad morzem, festiwalowe studia, poranny "Gość Radia ZET", a także konkurs "Radio ZET nr 1 w moim samochodzie"

Wakacyjny sezon Radio ZET powita specjalnym wydaniem pasma "Wakacyjna fala w Radiu ZET" o 15:00, a w nim dużo piłkarskich emocji związanych z meczem Polski z Austrią na EURO 2024. A już od poniedziałku "Dzień dobry bardzo na wakacjach" (6-10), które brawurowo poprowadzi duet Michał Korościel i Marcin Sońta. Po godzinie 8:00 na "Gościa Radia ZET" zaproszą wymiennie Beata Lubecka i Iwona Kutyna. "Upalne granie w Radiu ZET" od 10:00 do 15:00, a w nim jeszcze więcej muzyki. Po 15:00 wspomniane wcześniej pasmo "Wakacyjna fala w Radiu ZET". A od 19:00 do 23:00 - "Lubię to" (poniedziałek-czwartek).W weekendy mnóstwo pozytywnej energii i muzyki w pasmach "Dzień dobry bardzo na wakacjach" (6-10), "Wakacyjna fala w Radiu ZET" (10-15), "Upalne granie bez cienia mówienia" (15-20) oraz "PartyZetka" (piątek i sobota, 20-24)/"Radio ZET na wakacjach" (niedziela, 20-24).Już tradycyjnie latem Radia ZET nie zabraknie na wydarzeniach muzycznych. W tym roku będą to: Open'er Festival, Earth Festival Uniejów, "Lato ZET" nad Zalewem Lisowice koło Łodzi i "Przebój lata Radia ZET i Polsatu" w Kielcach. Swoje plenerowe studio stacja będzie miała również podczas Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku oraz będzie obecne na Red Bull Konkurs Lotów w Gdyni.Od 1 lipca wystartuje wakacyjna zabawa "Radio ZET nr 1 w moim samochodzie". Codziennie słuchacze będą mieli szansę zdobyć 1000 zł do wydania na stacjach Cirkle K, a w wielkim finale czekać będzie na nich czerwona Honda ZRV.Na plażach w nadmorskich kurortach Radio ZET będzie zachęcać do ruchowej aktywności. Akcja "A może nad morze z Radiem ZET" wystartuje 12 lipca. W kolejne weekendy stacja odwiedzi Krynicę Morską, Pobierowo, Władysławowo, Łebę, Międzyzdroje oraz Mielno. W przygotowanych strefach plażowicze będą mogli wziąć udział w indywidualnych i zespołowych grach sportowych, animacjach i konkursach z mocą nagród.