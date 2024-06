Kultowy teleturniej "Awantura o kasę" wraca do Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Jesienią na antenę Polsatu powróci jeden z najsłynniejszych teleturniejów w historii polskiej telewizji - "Awantura o kasę".

• Program, który dostarczał niezliczonych emocji i zyskał miano kultowego show, ponownie zagości w domach widzów.

"Awantura o kasę" zdobyła serca milionów Polaków dzięki swojej dynamicznej formule, pasjonującym rywalizacjom oraz niezapomnianym momentom, które do dziś cieszą się popularnością w sieci. Teraz, po latach, powraca w odświeżonej wersji, aby ponownie dostarczać widzom ekscytujących wrażeń.Program poprowadzi gospodarz poprzednich edycji: niezastąpiony Krzysztof Ibisz.Do programu mogą zgłaszać się osoby, które chcą stanąć do emocjonującej rywalizacji, sprawdzić swoją wiedzę i zgarnąć tytułową kasę oraz dodatkowe nagrody. Casting do pierwszych odcinków programu trwa do połowy lipc. Szczegółowe informacje na temat castingów oraz formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej programu