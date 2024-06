Lipcowe piątki z kinem akcji w Kino TV!

Łukasz Szewczyk

• W każdy piątkowy wieczór lipca, widzowie Kiono TV będą mieli okazję zobaczyć produkcje pełne dynamicznych akcji i niezwykłych emocji, w których występują najbardziej charyzmatyczni i silni mężczyźni znani z dużego ekranu.

Cykl piątków z kinem akcji rozpocznie film, w którym widzowie zobaczą m.in. Tony'ego Jaa i Dolpha Lundgrena. Ten porywający thriller opowiada o międzynarodowej walce z handlem ludźmi. Bohaterowie stawiają czoła niebezpiecznej organizacji przestępczej, a aby przetrwać liczyć będzie się siła, determinacja i odwaga. Czy uda się powstrzymać i zakończyć ten przestępczy precedens? Odpowiedź już 5 lipca o godzinie 20:00 w Kino TV.W drugi piątek miesiąca Kino TV przygotowało seans z Colinem Farrellem w roli głównej. Produkcjaopowiada historię byłego więźnia, który po wyjściu na wolność próbuje zacząć nowe życie. Zatrudnia się u młodej aktorki Charlotte (Keira Knightley), jednak szybko okazuje się, że jego przeszłość nie pozwala mu się tak zupełnie odciąć... Film jest adaptacją powieści Kena Brueana, a Farell zachwyca swoją charyzmą i zaciętością w tej pełnej napięcia opowieści. O tym jak potoczą się losy bohatera, widzowie przekonają się w piątek 12 lipca o godzinie 20:00.to kolejna z propozycji na piątkowy wieczór. Henry (Tom Everett Scott), były komandos Navy SEAL po zakończeniu służby podejmuje pracę nieopodal granicy amerykańsko-kanadyjskiej. Kiedy pewnego dnia znika transport narkotyków, kartel zmusza byłego komandosa sił specjalnych do odnalezienia zestrzelonego ładunku. Sytuacja się komplikuje kiedy w jej poszukiwaniu udział biorą dwaj śmiertelni wrogowie, a w dodatku stają się oni zakładnikami bezwzględnego gangu pod dowództwem szalonego i nieobliczalnego Xandera (Jean-Claude Van Damme). Ten trzymający w napięciu film pojawi się w Kino TV 19 lipca o godzinie 20:00.Cykl zakończy się mocnym akcentem dzięki roli Sylvestra Stallone'a w filmie. Stallone wciela się w rolę Jacka Cartera, egzekutora długów, który wraca do rodzinnego miasta na pogrzeb swojego brata. Kiedy nabiera podejrzeń, że ten został zamordowany, rozpoczyna prywatne śledztwo zagłębiając się w przeszłość Ritchiego, która okazuje się bardziej zawiła i mroczna, niż Jack mógł się spodziewać... Intensywne sceny akcji i niepowtarzalny styl Stallone'a sprawiają, że ten film to obowiązkowa pozycja dla każdego fana kina akcji. Produkcja będzie można obejrzeć 26 lipca o godzinie 20:00 w Kino TV.