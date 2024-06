Premiera drugiego sezonu serialu "Wampir Reginald" latem na SCI FI

Łukasz Szewczyk

• SCI FI ogłosiło datę premiery drugiego sezonu popularnego serialu fantasy "Wampir Reginald" ("Reginald the Vampire").

Wyobraź sobie świat zamieszkany przez piękne, silne i próżne wampiry. Reginald Andres (Batalon) wkracza do niego jako niespodziewany bohater, zmuszony pokonać wszelkiego rodzaju przeszkody: dziewczynę, którą kocha, ale z którą nie może być; znęcającego się kierownika w pracy oraz wampirzego wodza, który pragnie jego śmierci. Na szczęście Reginald odkrywa, że sam dysponuje kilkoma własnymi, wcześniej nieodkrytymi mocami. "Wampir Reginald" to serial z dużą ilością serca i równie dużą ilością krwi, a perypetie głównego bohatera raz za razem udowadniają, że życie nieumarłych jest tak samo skomplikowane jak życie śmiertelników.W nowym sezonie Reginald ponownie poprowadzi widzów przez perypetie zwykłego faceta, który na skutek nagłej przemiany spróbuje odnaleźć się w świecie opanowanym przez brutalnych krwiopijców. Bohater stawi czoła nie tylko swojej przeszłości, ale również grupie łowców wampirów, którzy zagrożą ujawnieniem prawdziwej natury Reginalda jego bliskim. Napięcie wśród społeczności istot fantastycznych wzrasta, co prowadzi do zawiązania się nieoczekiwanych sojuszy i zdrad. Reginaldowi, którego determinacja zostanie wystawiona na ciężką próbę,przyświecać będzie przede wszystkim jeden cel - zachowanie człowieczeństwa.Serial "Wampir Reginald" oparty jest o cykl książkowy Johnny'ego B. Truanta "Fat Vampire". W rolach głównych, obok Jacoba Batalona, występują Mandela Van Peebles ("Burmistrz Kingstown") oraz Em Haine ("Fargo"). Producentem wykonawczym i twórcą serialu jest Harley Peyton ("Miasteczko Twin Peaks", "Chucky") a głównym reżyserem - Jeremiah Chechik ("Shadowhunters").Drugi sezon serialu "Wampir Reginald" będzie miał swoją premierę w środę - 31 lipca 2024 roku wyłącznie na kanale SCI FI. Nowe, podwójne odcinki będą emitowane w środy o 22:00.