Wybory Miss i Mistera Supranational 2024 oraz Miss Polski 2024 w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat zapowiada Festiwal Piękna 2024

• Na początku lipca poznamy dwie najpiękniejsze kobiety i najprzystojniejszego mężczyznę świata.

W czwartek 4 lipca odbędzie 8. edycja międzynarodowego konkursu dla mężczyzn -. Czterdziestu fantastycznych mężczyzn z każdego zakątka globu stoczy bój o tytuł najprzystojniejszego na Ziemi. Polskę będzie reprezentował Patryk Karbowski, zdobywca tytułu Mister Polski 2024. Gospodarzami wieczoru będą - aktorka, która ostatnio pojawiła się w fabule "97 minut", u boku Aleca Baldwina - Katarzyna Kołeczek i południowoafrykański prezenter telewizyjny i aktor Nico Panagio. Natomiast rozmowy z kandydatami na tzw. backstage'u przeprowadzi dziennikarz i prezenter telewizyjny Aleksander Sikora. O muzyczną atmosferę na gali zadbają: Blanka ze swoimi największymi przebojami, Gromee i Sara Chmiel, niezwykle żywiołowa Kapela Ciupaga i Gromee oraz Jan Majewski w repertuarze Harrego Stylesa. Wśród jurorów konkursu znajdzie się między innymi obecny Mister Supranational Iván Álvarez Guedes. Międzynarodowy konkurs dla mężczyzn wyreżyseruje Michał Bandurski, natomiast choreografię przygotuje Tomasz Barański. Ten wieczór będzie pełen skomplikowanych choreografii i nowoczesnej muzyki. W pokazach najprzystojniejszych mężczyzn z całego świata będą wykorzystane nowe technologie, na czele z AI. W zeszłym roku tytuł najpiękniejszego mężczyzny zdobył Iván Álvarez Guedes z Hiszpanii. Kto wygra w tym roku?Z kolei w piątek 5 lipca po raz trzydziesty piąty zostanie wybrana. Do rywalizacji o koronę najpiękniejszej Polki podczas jubileuszowego widowiska staną trzydzieści dwie finalistki. Każde województwo reprezentują dwie kandydatki, z których podczas gali finałowej zostanie wybrana jedna. W tym roku konkurs Miss Polski obchodzi swoje 35-lecie. Przyświeca mu hasło "Historia i nowoczesność. Mądra kobiecość w parze z prezencją". Po raz pierwszy wszystkie kandydatki będą miały szansę zaprezentować się w wizytówkach wideo zrealizowanych w jednym z najnowocześniejszych wirtualnym studio telewizyjnym. Natomiast na scenie wystąpią w pięknie zaaranżowanych pokazach modowych, między innymi w sukniach ślubnych i wieczorowych z kolekcji Izabeli Janachowskiej. Pokazom po raz pierwszy będzie towarzyszyła muzyka na żywo, usłyszymy największe hity z minionego 35-lecia, m.in. Michaela Jacksona, Celine Dion, Madonny, Stinga, Pavarottiego, Barbry Streisand. W roli prowadzących galę wystąpią również dziewczyny z rodziny Miss Polski: Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska. Będą im towarzyszyć najmłodsi polscy prezenterzy - Krzysztof Ibisz i Aleksander Sikora. Publiczność zgromadzona w sądeckim amfiteatrze i widzowie zebrani przed telewizorami posłuchają koncertów Margaret i Kamila Bednarka. Gośćmi specjalnymi jubileuszowej edycji konkursu Miss Polski będą piękne laureatki, które dumnie nosiły koronę Miss Polski na przestrzeni trzydziestu pięciu lat. Odbędzie się specjalny pokaz urodzinowy z udziałem Miss z lat 1990-2023 oraz finalistek Miss Polski 2024. Na scenę wyjdzie około pięćdziesięciu kobiet! Do pokazu zaśpiewają dziewczyny z rodziny Miss Polski: Julia Marcinkowska, Katarzyna Kwaśny i Monika Lewczuk. W jury konkursu zasiądą między innymi: ślubna ekspertka i kreatorka stylu Izabela Janachowska, najpiękniejsza kobieta polskiej kuchni Ewa Wachowicz oraz Angelika Jurkowianic - Miss Polski 2023. Reżyserem gali finałowej Miss Polski 2024 będzie Joanna Majorkiewicz, z kolei choreografię przygotuje Anna Bubnowska. Finalistki Miss Polski 2024 oprócz korony i tytułu, powalczą także o nagrody o łącznej wartości 250 tysięcy złotych, a także możliwość reprezentowania kraju w najbardziej prestiżowych konkursach piękności na świecie. Komu koronę przekaże Angelika Jurkowianiec z Namysłowa?Na koniec w sobotę 6 lipca ponad siedemdziesiąt olśniewających dziewczyn z całego świata będzie rywalizować o tytułpodczas 15. edycji jednego z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności. Polskę będzie reprezentowała Angelika Jurkowianiec - Miss Polski 2023. Pokaz sukien narodowych najpiękniejszych kobiet z całego świata - jak zawsze zachwyci przepięknymi stylizacjami, charakterystycznymi dla każdego kraju. Finalistki z TOP 5 usłyszą pytanie: - Co byś doradziła małej sobie. Dlatego dziewczyny będą musiały cofnąć się w czasie i na pewno będzie to moment wzruszający oraz pełen sentymentu. Galę poprowadzi międzynarodowy duet - Katarzyna Kołeczek i Nico Panagio. Z kolei Aleksander Sikora będzie rozmawiał z kandydatkami na backstage'u. Wyborom najpiękniejszej kobiety świata będą towarzyszyły występy wspaniałych artystów. Porywającą oprawę muzyczną stworzą: słynna francuska piosenkarka Alizée, znana m.in. z przebojów "Moi... Lolita" oraz polscy artyści - Mateusz Ziółko i Daria Marx. W jury konkursu zasiądzie między innymi obecna Miss Supranational Andrea Aguilera oraz Ewa Wachowicz. Za reżyserię gali Miss Supranational będzie odpowiadał Grzegorz Krawiec, a choreografię przygotuje Maciej Zakliczyński. Kto otrzyma koronę Miss Supranational 2024 z rąk Andrei Aguilery z Ekwadoru?Transmisje Mister Supranational 2024 (4 lipca od godz. 20:00), Miss Polski 2024 (5 lipca od godz. 20:00) oraz Miss Supranational 2024 (6 grudnia od godz. 20:00) na antenie telewizji Polsat.Festiwal Piękna 2024 organizowany i realizowany jest przez Nową Scenę, a producentem jest Telewizja Polsat. Partnerem Głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie, a Gospodarzem Miasto Nowy Sącz.