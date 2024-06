"Cały rock wakacje". Letnia ramówka Rock Radia

Łukasz Szewczyk

• Wakacyjna ramówka Rock Radia

Rock Radio "Cały rock wakacje!" to wakacyjne hasło Rock Radia. W ramach wakacyjnej ramówki stacja przygotowała liczne konkursy, muzyczne atrakcje, a przede wszystkim - 6. odsłonę "Wielkiego testu z klasyki rocka", którego finał odbędzie się 6 września w warszawskim Hard Rock Cafe.W porannym programie stacji "Powstanie Rock Radia" (6:00-10:00) pojawi się nowy konkurs "Autostop", w którym słuchacze będą zgadywać, dokąd podróżują Jan "Bajor" Bajorek i Kajetan "Kajto" Ruszczyk.Między 10:00 a 15:00 na słuchaczy czeka zabawa pod hasłem "Jazda na hell z Rock Radiem". Kto z wyjątkowych gości stacji nałykał się helu? Na to pytanie odpowiedzą sami słuchacze. Poprawne odpowiedzi zostaną nagrodzone.Nie zabraknie "Pozycji obowiązkowej na lato", a w niej najlepszych propozycji książek, po które warto sięgnąć podczas wypoczynku.W wakacyjne weekendy między 15:00 a 20:00 Rock Radio gra tak, jak życzą sobie tego słuchacze. Od poniedziałku do piątku na profilu stacji na Facebooku można głosować na artystę,którego utwory powinny znaleźć się w sobotę i niedzielę w audycji "Twój weekend z ... w Rock Radiu".W sierpniu ekipę stacji będzie można spotkać na festiwalu "Rockowizna" w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku, a bilety na te wydarzenia do zdobycia w konkursie "Koncert mojego życia". Będzie więc muzycznie, ciekawie i inspirująco. Nie zabraknie niespodzianek!