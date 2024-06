Radio Złote Przeboje na lato

Łukasz Szewczyk

• Wakacyjna ramówka Radia Złote Przeboje

Od poniedziałku do piątku poranna audycja "Radio Złote Przeboje na dzień dobry" (6:00-10:00), a w niej prowadzący trzymają rękę na pulsie, by słuchaczy nic nie zaskoczyło w drodze do pracy. Pojawią się również informacje pogodowe dla najbardziej popularnych miejsc turystycznych w Polsce i nie tylko, a także moc praktycznych wiadomości dla urlopowiczów.Od 10:00 do 18:00 pasmo "Gramy na to jak na lato". Tu m.in. konkurs "Gra mi lato", w którym stacja zaprasza słuchaczy do dzielenia się swoimi ulubionymi letnimi złotymi przebojami. Przy okazji będzie można zdobyć wyjątkowe radiowe gadżety. W ostatni weekend sierpnia wszystkie propozycje zostaną zebrane i powstanie lista największych wakacyjnych przebojów.Dobry nastrój zapewni cykl "Wakacyjne przyjemności według Marzeny Rogalskiej" (15:30), w którym autorka z właściwym sobie luzem i pozytywną energią, zainspiruje do czerpania przyjemności nawet wtedy, gdy z pozoru jest to trudne. "Urlopowy savoir - vivre" (17.30 od poniedziałku do czwartku) i "Pojęcia do ogarnięcia" (17:30 w piątki) to kolejne stałe pozycje programowe. Znajdzie się tam wszystko, co warto wiedzieć w wakacje, aby życie urlopowicza stało się milsze i mniej stresujące.Od poniedziałku do czwartku od 18:00 do 22:00 wieczorne pasmo "Cała muzyka". W nim m.in. "Wakacje pod dobrą gwiazdą w Radiu Złote Przeboje", czyli wszystko o ulubionych wakacyjnych miejscach artystów i ich sposobach na relaks. W piątkowe i sobotnie wieczory po godzinie 18:00 program "Gramy na to jak na lato", w którym można spodziewać się piosenek idealnych na domówki, imprezy przy grillu, czy spotkania ze znajomymi.W weekendy prezentowane będą też historie wakacyjnych hitów w cyklu "Przebój na lata" oraz radiowa podróż "Chochlą po mapie", by wraz z mistrzami gotowania odkrywać smaki wakacji.