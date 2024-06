Disney+ na lipiec. "The Bear 3", "Most zbrodni", "Następcy: Rebelia Red"

Łukasz Szewczyk

• Premiery lipca w Disney+

"The Bear 3" w Disney+ / Fot. Disney+

SERIAL(od 17 lipca). Trzeci sezon serialu FX powraca, a z nim Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby wznieść The Bear - bar przekształcony w wykwintny lokal - na najwyższy poziom. Utrzymanie się na powierzchni w tym niestabilnym biznesie nie jest łatwym zadaniem. Choć dla wielu z branży to przegrana bitwa, Carmy naciska na siebie mocniej niż kiedykolwiek i wymaga doskonałości od swojej załogi, aby osiągnąć to, czego wszyscy pragną. Wspólne dążenie do kulinarnego ideału podbudowuje załogę i sukcesywnie wzmacnia więzi, będące głównym spoiwem restauracji. W miarę powiększania się zespołu, każdy członek będzie przesuwał granice swoich umiejętności, aby osiągnąć jak najwyższy poziom usług w ramach pełnionej funkcji. W branży restauracyjnej nie istnieje coś takiego, jak stały grunt, a wraz z ciągle zmieniającym się rynkiem, pojawiają się również nowe wyzwania i możliwości. Szefowie kuchni nauczyli się, że liczy się każda sekunda, a tylko od sprawności ekipy zależy, czy uda się ją wykorzystać. Trzeci sezon da widzom odpowiedź na pytanie, czy ekipa "The Bear" ma to, czego potrzeba, aby przetrwać branżowe zawirowania.(od 10 lipca). Serial oparty jest na książce uznanej autorki Rebekki Godfrey i opowiada prawdziwą historię czternastoletniej Reeny Virk (Vritika Gupta), która w 1997 roku wyszła z domu, by dołączyć do przyjaciół na imprezie, ale nigdy nie wróciła. Oczami Godfrey (Riley Keough) i lokalnej policjantki (Lily Gladstone) oglądamy przedstawiony w serialu tajemny świat młodych dziewcząt oskarżonych o morderstwo i odkrywamy przy tym zaskakujące fakty o nieprawdopodobnym zabójcy.(od 3 lipca). Twórcami serialu "Jeszcze żyję" są David Windsor i Casey Johnson, a w roli głównej występuje Gina Rodriguez. Opowiada on perypetie Nell Serrano, życiowej porażki, jak sama siebie określa, która pisze nekrologi w lokalnej gazecie i stara się jakoś układać sobie relacje w życiu osobistym i zawodowym. Rzecz w tym, że widuje zmarłych, o których ma pisać, i udzielają jej oni porad życiowych. Serial jest adaptacją książki Alexandry Potter "Confessions of a 40-something F**k Up".(od 24 lipca). Główny bohater serialu opartego na cyklu bestsellerowych powieści Karin Slaughter "Will Trent", agent specjalny Will Trent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw.(od 3 lipca). Kolekcja trwających od jednej do trzech minut miniodcinków "Blue w szortach" została napisana przez twórcę "Bluey" Joe Brumma i wyprodukowana przez Ludo Studio. Krótkometrażówki podkreślają zabawne i słodkie momenty z udziałem Bluey i Bingo, opierając się na zabawnych interakcjach i grach, które pozwalają jeszcze lepiej odkrywać postacie i świat znany z "Bluey".FILM(od 12 lipca). Uma, która niegdyś stała po złej stronie mocy, teraz jest dyrektorką liceum w Auradonie. Do szkoły zaprasza Red, zbuntowaną córkę tyranicznej Królowej Kier z Krainy Czarów. Królowa Kier nie cierpi całego Auradonu, a zwłaszcza Kopciuszka. Korzysta z okazji do zemsty, podrzucając córkę do nowej szkoły i postanawia objąć władzę. Red musi połączyć siły z wiecznie dążącą do perfekcji córką Kopciuszka, Chloe, by cofnąć się w czasie i zmienić bieg bolesnych zdarzeń, które sprawiły, że mama Red stała się królową złoczyńców.W lipcu także:(od 2 lipca),(od 10 lipca),(od 17 lipca).