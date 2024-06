Reality-show "Siły Specjalne Polska" jesienią w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Jesienią w Polsacie ekstremalny projekt, , w którym grupa śmiałków udowodni, że można przesunąć granice własnej wytrzymałości psychicznej i fizycznej.

• Ich mentorzy - najwybitniejsi byli żołnierze jednostek specjalnych, pomogą im osiągnąć szczyt ich możliwości.

Mentorzy programu "Siły Specjalne Polska" / Fot. Polsat

W wyjątkowej scenerii Dolnego Śląska, który zachwyca nie tylko pięknymi plenerami, ale także przyciąga niebezpiecznymi dzikimi miejscami, spotkają się ci, dla których w życiu najważniejsza jest adrenalina. W spektakularnych miejscach zmierzą się z najtrudniejszym testem świata - opartym na selekcji do sił specjalnych. Stare kopalnie, opuszczone magazyny, malowniczo położone mosty, a także mroczne podziemia staną się świadkami przełamywania ludzkich granic.Osiemnastu rekrutów, wybranych pod przywództwem czterech byłych członków elitarnych jednostek zostanie poddanych zadaniom opartym na prawdziwych treningach sił specjalnych. Dotrą do swoich najgłębszych lęków, a także wykażą się ponadprzeciętną sprawnością fizyczną. Dosięgną limitów ludzkiej psychiki i przekroczą własne granice wytrzymałości. A to wszystko po to, by stanąć twarzą w twarz ze swoim prawdziwym "ja".Każdy z rekrutów rozpocznie ten ekstremalnie trudny kurs, wnosząc do niego własny bagaż życiowych doświadczeń, naładowany piekielnie ciężkimi historiami. Czy ten program pomoże im zrzucić nadmiar kilogramów i zwyciężyć z samym sobą?W tym programie nie będzie eliminacji. To uczestnicy zdecydują, gdzie jest granica ich wytrzymałości i kiedy zechcą zakończyć rywalizację. Dzięki temu w programie nic nie będzie pewne, oprócz emocji. Tych na pewno nie zabraknie...Mentorami rekrutów będą instruktorzy z czterech różnych jednostek wojsk specjalnych: Wojciech "Zachar" Zacharków (były oficer Jednostki Wojskowej AGAT, uczestnik misji bojowych w Iraku, Czadzie i Afganistanie), Marek "Włóczykij" Stan (były operator Jednostki Wojskowej GROM, dowódca sekcji w zespole bojowym, uczestnik misji kontyngentu bojowego w Afganistanie), Piotr "Gniady" Hajkowski (były operator Jednostki Wojskowej FORMOZA, służył w jednostkach specjalnych, uczestnik wielu misji zagranicznych, które odbywał głównie w rejonie Zatoki Perskiej i Afganistanie) oraz Piotr "Soyers" Soyka (były operator Jednostki Wojskowej KOMANDOSÓW w której służył ponad 21 lat, odbył wiele misji bojowych w Afganistanie.)"Siły Specjalne Polska" oparty jest na licencji Banijay Group "SAS: Who Dares Win". Do tej pory program emitowany był m.in. w Australii. Wielkiej Brytanii, Daniii, Holandii oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie cieszył się ogromnym uznaniem i popularnością.