Majestatyczne cuda Tajlandii w serii "Dzika Tajlandia" na Polsat Viasat Nature

Łukasz Szewczyk

• Seria "Dzika Tajlandia" to niezwykła podróż z dalekiego południa na północ Tajlandii.

• Program zabierze widzów na magiczną wyprawę przez strzeliste wapienne klify, ukryte świątynie, tętniący życiem Bangkok i majestatyczne lasy, które tworzą Tajlandię święte królestwo o zapierającym dech w piersiach pięknie.

Tajlandia, często nazywana "Krainą Uśmiechów", jest znana z przyjaznej i gościnnej natury swoich mieszkańców. Może się poszczycić bogatym dziedzictwem kulturowym, z wpływami cywilizacji indyjskiej, chińskiej i khmerskiej. W kraju znajduje się ponad 40 000 świątyń, z których każda ma swoją unikalną historię i architekturę. Tajlandia jest również domem dla różnorodnych ekosystemów i bogatej fauny, w tym tygrysów, słoni (które są również symbolem narodowym kraju), gibonów oraz różnych gatunków ptaków i zwierząt morskich. W każdym odcinku tej fascynującej serii dokumentalnej będziemy mogli podziwiać zachwycające widoki olbrzymich nietoperzy, ogromnych waranów, oszałamiającego świetlnego pokazu rafy koralowej i barwnych stworzeń Bangkoku.Podróż rozpoczyna się w południowej Tajlandii, krainie o spektakularnym pięknie naturalnym, ale i szalonych imprezach. Słynne destynacje turystyczne to Phuket, Koh Samui i Wyspy Phi Phi. Kraj ma ponad trzy tysiące kilometrów linii brzegowej, a poza jego złotymi plażami kryją się tajemnicze miejsca pełne niesamowitej fauny południowej Tajlandii.Drugi odcinek serii przenosi widzów do centralnej Tajlandii, regionu znanego jako spichlerz ryżowy narodu, w którym natura kwitnie obok tętniącej życiem ludzkiej aktywności. Lasy centralnej Tajlandii, żyzne równiny i miejskie ulice ukazują magiczne miejsca, gdzie czas wydaje się stać w miejscu. To właśnie duchowość jest tutaj kluczem do zrozumienia harmonijnej relacji między ludźmi a naturą. W tym odcinku będziemy świadkami wzruszającej ceremonii prowadzonej przez ukochaną księżniczkę Tajlandii, Sirindhorn, podczas której słonie wcześniej trzymane w niewoli są wypuszczane do lasu, by żyć i rozmnażać się na wolności.W ostatnim odcinku uwaga skupia się na północnej Tajlandii, regionie zdominowanym przez góry i pokrytym dżunglami. Ten obszar zamieszkują zarówno zwierzęta, w tym przedstawiciele niezwykłych naczelnych, rzadkich stworzeń, jak i członkowie starożytnych plemion górskich. Zaskakujące partnerstwo między ludźmi a dziką przyrodą odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu naturalnej harmonii regionu, pomimo szybkich zmian w nim zachodzących."Dzika Tajlandia" to uczta dla oczu, która celebruje różnorodne i oszałamiające krajobrazy tego dalekowschodniego raju, jednocześnie podkreślając głębokie więzi między jego mieszkańcami, dziką przyrodą i duchowością. Premiera serii już 1 lipca o 21:00 na Polsat Viasat Nature. Kolejne odcinki w poniedziałki o tej samej porze.