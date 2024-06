"Trolle 3" w SkyShowtime

Łukasz Szewczyk

• Fascynująca i barwna rodzina Mruka powraca w kolejnym rozdziale popularnej serii animacji muzycznych

Po dwóch filmach Poppy (Kendrick) i Mruk (Timberlake) wreszcie są parą! Poppy odkrywa też sekretną przeszłość Mruka. Okazuje się, że kiedyś należał do jej ulubionego boysbandu BroZone, którego pozostałymi członkami byli jego bracia: Floyd (nominowany do Złotego Globu gwiazdor elektropopu Troye Sivan), John Dory (Eric André), Bruce (laureat Grammy Daveed Diggs) i Clay (nagrodzony Grammy® Kid Cudi). BroZone rozpadł się, kiedy Mruk był jeszcze mały. To samo spotkało jego rodzinę i od tego czasu nie widział swoich braci.Kiedy jednak para niegodziwych gwiazd pop - Velvet (laureatka Emmy Amy Schumer) i Venner (zdobywca Grammy® i nominowany do Tony® Andrew Rannells) porywają Floyda, Mruk i Poppy wyruszają w trudną, pełną emocji podróż, żeby uratować brata przed losem znacznie gorszym niż zapomnienie.Polska obsada dubbingowa filmu jest pełna gwiazd: Magdalena Wasylik użycza głosu Poppy, Piotr Bajtlik - Mrukowi, a Maciej Maciejewski - Johnowi Paplakowi. Widzowie usłyszą też legendy polskiego dubbingu: Bartosza Obuchowicza, Annę Szymańczyk i Jarosława Boberka.Reżyserią, podobnie jak przy pierwszej części, zajął się Walt Dohrn. Za produkcję odpowiada Gina Shay, a muzycznymi producentami wykonawczymi są Justin Timberlake i Mike Elizondo.Seria roztańczonych i rozśpiewanych animacji Trolle od DreamWorks (poprzednie części miały premierę w 2016 i 2020 roku) inspirowana jest zabawkami Good Luck Trolls, stworzonymi przez Thomasa Dama. Odniosła ona sukces na całym świecie, a pochodząca z niej piosenka "Can't Stop the Feeling!" otrzymała Grammy dla najlepszej piosenki napisanej do filmu kinowego/telewizyjnego. Nominowana była również do Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną do filmu. Dziś Trolle uznawane są za jedną z największych i najpopularniejszych marek rozrywkowych na świecie.