Start serwisu "Kultura" w Wydarzeniach 24

Łukasz Szewczyk

• Nowość w ramówce kanału Wydarzenia 24

Od najbliższego weekendu (29 i 30 czerwca) widzowie kanału Wydarzenia 24 będą mogli zapoznać się z najnowszymi newsami filmowymi, telewizyjnymi, teatralnymi i muzycznymi a to za sprawą magazynu "Kultura". Informacje ze świata showbiznesu, plotki z najpoczytniejszych portali i magazynów lifestylowych, recenzje z premier filmowych i telewizyjnych, relacje z czerwonych dywanów prezentować będą dziennikarze Wydarzeń 24 oraz Polsat News - Agnieszka Baran i Przemysław Kowalski.- mówi Piotr Witwicki, dyr. Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat. -- dodaje."Kultura" będzie się pojawiać kilka razy w każdą sobotę i niedzielę począwszy od 10:40 w formie serwisów. Będą to wejścia na żywo oraz materiały "setkowe". Program będzie realizowany w rzeczywistości wirtualnej i urozmaicą go także publikacje i komentarze z social mediów.