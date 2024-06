SkyShowtime i Prime Video łączą siły

Łukasz Szewczyk

• Użytkownicy platformy Prime Video zyskają dostęp do oferty platformy SkyShowtime

Streamingowe platformy SkyShowtime oraz Pime VIdeo rozpoczynają współpracę na wybranych rynkach europejskich. W przyszłym tygodniu (od 1 lipca) SkyShowtime w Prime Video pojawi się w Hiszpanii. Docelowo partnerstwo ma zostać rozszerzone o kolejne rynki, czyli Polskę, Holandię i Szwecję. Na chwilę obecną wiadomo, że klienci Amazon Prime w Polsce będą mogli korzystać z oferty SkyShowtime za pośrednictwem istniejących kont Amazon w cenie 24,99 zł miesięcznie, z możliwością anulowania w dowolnym momencie.SkyShowtime, dostępne za pośrednictwem Prime Video, zapewni widzom dostęp do filmowych hitów, a także nowych seriali na wyłączność, a także produkcji lokalnych, w tym: wszystkich pięciu sezonów hitowego serialu "Yellowstone" wraz ze spin-offami "1883" oraz "1923", a także "Dżentelmen w Moskwie", "Niedaleko pada jabłko", "Aukcja", HALO", "Kos", "Mayor of Kingstown" (sezon 3.), "Mission: Impossible - Dead Reckoning", "Oppenheimer", "Psi Patrol: Wielki film", "Star Trek: Discovery", "The Family Stallone", "Trolle 3" oraz seriale oryginalne SkyShowtime "The Curse", "Veronika" czy polska "Warszawianka".- mówi Julian Monaghan, Director of Channels, Prime Video na Europę- dodaje.Przypomnijmy, że SkyShowtime to europejski serwis streamingowy, wspólne przedsięwzięcie Comcast i Paramount Global. W ofercie serwisu znajdują się filmy i seriale z kultowych studiów, w tym Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock oraz produkcje SkyShowtime Original - SkyShowtime oferuje dostęp do najwyższej jakości rozrywki.