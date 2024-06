Netflix na lipiec. "Gang Zielonej Rękawiczki 2", "Cały Ten Rap", "Gliniarz z Beverly Hills: Axel F"

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na lipiec 2024

"Gang Zielonej Rękawiczki" / fot. Karolina Grabowska

Netflix - wykaz premier na lipiec 2024 roku:

Polską premierą miesiąca będzie serial(od 17 lipca). Po ucieczce w Bieszczady, Gang Zielonej Rękawiczki postanawia raz na zawsze zawiesić swoje zielone rękawiczki na kółku. Jednak kiedy syn Zuzy wpada w kłopoty ze znanym gangsterem, złodziejki muszą wyjść z ukrycia i stawić czoła bezwzględnemu przeciwnikowi. Zmuszone do działania przyjaciółki, wraz z ekipą seniorów przeprowadzą brawurowy skok, tym razem na Galerię Narodową.Także w lipcu premierę będzie miał polski film dokumentalny Netflixa.to polska scena rapowa opisana słowami jej twórców. Pierwszy polski serial dokumentalny Netflix oddaje głos im wszystkim: od pierwszego pokolenia, które walczyło ze stereotypami, zarazem tworząc inne, aż po to, które korzystając ze swojej popularności wyniosło rap do pozycji gatunku, który wciąż wyznacza najważniejsze trendy. To opowieść o rapie słowami Sokoła, TEDE, Wdowy, Szczyla, Young Leosi i wielu innych.SERIAL(od 5 lipca). Kobieta, która zachodzi w rzadko spotykaną ciążę bliźniaczą z dwoma mężczyznami naraz, utrzymuje ten fakt w tajemnicy, by jej rodzina pozostała razem.(od 9 lipca). Grupa mężczyzn przez cały miesiąc mieszka pod jednym dachem i prowadzi food trucka z kawą w nadziei nawiązania więzi i poznania tego jedynego.(od 11 lipca). Minęło siedem lat. Harald chce zostać królem Norwegii, Leif szuka złotej krainy, a Freydis - szczęśliwego życia dla swojego ludu.(od 12 lipca). Odwieczny konflikt dobra ze złem nabiera epickich rozmiarów, gdy Bóg i jego wróg, potomek Szatana, trafiają na Ziemię - jako gadające koty.(od 18 lipca). Zbliża się międzynarodowy turniej. Daniel i Johnny pracują nad odbudowaniem swojego zespołu. Ale na drodze do zwycięstwa stają im dawni wrogowie i nowe zagrożenia.(od 18 lipca). Śmierć właściciela diamentowego imperium staje się początkiem walki o jego majątek między spadkobiercami a gosposią, z którą niedawno się ożenił.(od 24 lipca). Młoda, nieustępliwa córka bogatego ziemianina zakochuje się w charyzmatycznym robotniku. Ich rodziny nie pozwolą im jednak być razem.(od 26 lipca). Omar i Nadia znów są razem. Uczniowie Las Encinas wkrótce kończą szkołę. Ostatnia tajemnica wystawia na próbę przyjaźnie... i wrogów.(od 25 lipca). Kiedy po Włoszech rozprzestrzenia się dżuma, grupa szlachty i służby wyjeżdża do ustronnej willi. Jednak luksusowe wakacje szybko przeradzają się w chaos.FILM(od 3 lipca). 40 lat po swojej pierwszej głośnej sprawie w Beverly Hills detektyw z Detroit Axel Foley wraca, aby robić to, co potrafi najlepiej: wsadzać przestępców za kratki i powodować chaos.(od 5 lipca). Autystyczny przewodnik muzealny kieruje się w życiu jasno określonymi zasadami - aż zakochuje się w swojej współpracownicy i musi poradzić sobie z falą nowych emocji.(od 11 lipca). Uwikłany w skomplikowany rozwód ojciec wyrusza na niebezpieczną misję, gdy jego dzieci znikają z wiejskiego domu na odludziu.(od 12 lipca). Porywczy piłkarz traci status gwiazdy, trafia na ławkę rezerwowych i dostaje nowego mentora - samotnika, który uczy go stawiać czoła lękom.(od 12 lipca) Pia zaprasza nowego chłopaka, Jana, na spotkanie przy grach. Bez zapowiedzi zjawia się tam też jednak były partner dziewczyny, co bardzo podbija stawkę rywalizacji.(od 12 lipca). Wprawny negocjator ślubny Ace Ngubeni przyjmuje najtrudniejsze zlecenie w karierze i wkrótce przekonuje się, że gra toczy się nie tylko o pieniądze.(od 26 lipca). Policyjny negocjator Alan Bender zostaje wezwany, aby uratować porwanego prezydenta. Okazuje się, że od wyniku mediacji zależy też los jego żony i małżeństwa.• od 2 lipcaSprint• od 3 lipcaMężczyzna z 1000 dzieciGliniarz z Beverly Hills: Axel FMiłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 4• od 4 lipcaGrillmasterzy w akcji: Sezon 3Rhythm + Flow Francja: Sezon 3• od 5 lipcaRozpaczliwe kłamstwaGoyoThe Imaginary• od 9 lipcaThe BoyfriendHannah Berner: We Ride at Dawn• od 10 lipcaPierwszy raz: Sezon 2ReceiverSłodkie szaleństwo: Meksyk: Sezon 2Bardzo dziki Pendżab• od 11 lipcaInna ja: Sezon 2Wikingowie: Walhalla: Sezon 3Zaginione nocą• od 12 lipcaSpotkanie przy grachEksplodujące kotkiNegocjator ślubnyMistrz• od 14 lipcaPanna Dzień i Noc• od 15 lipcaSuperaki• od 16 lipcaChad Daniels: Empty NesterWydział Zabójstw• od 17 lipcaGang Zielonej Rękawiczki: Sezon 2T・P BON: Sezon 2Simone Biles: Powrót: Część 1• od 18 lipcaCobra Kai: Sezon 6 - Część 1Pan domu• od 19 lipcaSweet Home: Sezon 3Too Hot to Handle: Sezon 6Na wyspie miłościSkywalkers: Opowieść o miłości• od 24 lipcaMiłość mojego życiaWskrzeszone furyLou Pearlman: Ciemna strona popu• od 25 lipcaKleo: Sezon 2DekameronTokijscy oszuści• od 26 lipcaSzkoła dla elity: Sezon 8Dom Ga'aNie czas na negocjacjeSmoczy Książę: Sezon 6• od 31 lipcaLhakpa Sherpa: Królowa gór• WkrótceCały ten rapLALIGA: Nie tylko na boiskuTYTUŁY NA LICENCJI:Nędznicy (od 1 lipca)Jak wytresować smoka 2 (od 1 lipca)Jak wytresować smoka 3 (od 1 lipca)Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna (od 1 lipca)Percy Jackson: Morze potworów (od 1 lipca)Pan i Pani Smith (od 1 lipca)American Gangster (od 1 lipca)Babilon (od 6 lipca)Downton Abbey: Nowa epoka (od 6 lipca)Mamma Mia! (od 7 lipca)Snajper (od 12 lipca)Titanic (od 15 lipca)Zew krwi (od 15 lipca)Królestwo (od 16 lipca)Gra (od 16 lipca)Kac Vegas (od 18 lipca)Kac Vegas w Bangkoku (od 18 lipca)Kac Vegas III (od 18 lipca)Minionki: Wejście Gru (od 30 lipca)