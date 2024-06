Canal+ na lipiec. "Moja zbrodnia", "Gra fortuny", "Plan emerytalny"

Łukasz Szewczyk

• Filmowo-serialowe hity Canal+ i Canal+ Online na lipiec 2024

"Moja zbrodnia" / © prod. Klasyka Pro, dystr. Kino Świat 2024

FILM(od 2 lipca). Paryż, lata 30. Madeleine, aspirująca aktorka bez grosza przy duszy, zostaje oskarżona o zamordowanie słynnego producenta, który próbował ją wykorzystać pod pretekstem zawodowej propozycji. Kiedy wydaje się, że Madeleine stoi w sądzie na straconej pozycji, z pomocą przychodzi jej najlepsza przyjaciółka, bezrobotna prawniczka Pauline.(od 4 lipca). Mają tylko siebie i muzykę. Ruben jest pełnym pasji perkusistą, a Lu przebojową wokalistką. Gdy ruszają w trasę koncertową, a marzenie o wydaniu debiutanckiej płyty jest na wyciągnięcie ręki, Ruben z dnia na dzień zaczyna tracić słuch. W jednej chwili życie, które dotąd znał i kochał, lega w gruzach, a przyszłość staje się wielką niewiadomą. Jego dziewczyna Lu nie daje jednak za wygraną i postanawia zrobić wszystko, by uratować Rubena i to, co ich dotąd łączyło. Laureat dwóch Oscarów.(od 5 lipca). Ojciec Iris zostawił rodzinę przed laty. Po jego zagadkowej śmierci w ręce dziewczyny trafił podupadający bar na odludziu. Pragnąc dowiedzieć się, dlaczego została porzucona, kiedy była dzieckiem, udaje się w podróż w nieznane. Szukając prawdy, odkrywa, że lokal kryje coś więcej niż rodzinną tajemnicę. To ciążąca nad budynkiem klątwa, która wiąże jego właściciela z pradawnym demonem, nazywanym Baghead.(od 9 lipca). Rémi, reżyser niskobudżetowych produkcji, kręci film o zombie. Sytuacja na planie zdjęciowym raz za razem wymyka się spod kontroli. Jednak to nie apogeum problemów. Faktyczne kłopoty zaczynają się, kiedy prawdziwe żywe trupy chcą wystąpić przed kamerą. Komedia Michela Hazanaviciusa, twórcy nagrodzonego Oscarem "Artysty".(od 11 lipca). Akcja rozgrywa się pośród wieżowców i esplanad paryskiego blokowiska, tutejszego Chinatown. Na tle surowej, brutalistycznej architektury, uczucia i ciała bohaterów wydają się szczególnie kruche i podatne na zranienie. Emilie zakochuje się w swoim sublokatorze Camille'u. Ten podejmuje erotyczną grę, ale broni się przed uczuciami -- do czasu, gdy poznaje Norę, która ma obsesję na punkcie Amber, tajemniczej dziewczyny pracującej na seks-kamerce. Film w reżyserii Jacquesa Audiarda, autora nagrodzonej w tym roku na festiwalu w Cannes "Emilii Perez".(od 13 lipca). Dla bliskich - kochany tata i dziadek. Dla tych, którzy zagrażają jego rodzinie, bezwzględny kiler. W głównej roli - Nicolas Cage. Ashley i jej nastoletnia córka zostają wmieszane w przestępczy biznes, który wymyka się spod kontroli. A jak trwoga, to do dziadka Matta, wylegującego się na tropikalnych plażach. Nikt, na czele z Ashley, nie wie, że Matt jest emerytowanym zabójcą o wybitnych umiejętnościach. Dziewczyny wydają się zachwycone, gorzej mają bandyci.(od 16 lipca). Grupa nastolatków z Izraela odwiedza Polskę, by poznać spuściznę przodków i oddać hołd ofiarom Holocaustu. W wyjeździe biorą udział m.in. Nitzan, Ido oraz Frisch, któremu towarzyszy ocalony z Zagłady dziadek. Młodzież dyskutuje o historii i przyszłości. Jednocześnie, jak każda wycieczka szkolna, również i ta rządzi się swoimi prawami.(od 18 lipca). Román i Morán są pracownikami niewielkiego oddziału banku w Buenos Aires. Chcą porzucić rutynę, która pogrąża ich z dnia na dzień w coraz bardziej szarej egzystencji. Realizują śmiały plan. Ich cel to zrabowanie bankowego sejfu. Arthouse'owa komedia uhonorowana Grand Prix na festiwalu Nowe Horyzonty.(od 20 lipca). Rok 1920, chwilę przed bitwą warszawską. Jeden z obecnych w koszarach żołnierzy okazuje się weteranem powstania styczniowego i powraca wspomnieniami do niespokojnych czasów sprzed blisko 60 lat. Wtedy wspólnie z księdzem Stanisławem Brzóską działał w konspiracji przeciwko Imperium Rosyjskiemu. W obliczu "branek" do carskiego wojska i kolejnych represji ze strony zaborcy rodzi się pomysł organizacji powstania. 22 stycznia 1863 roku, w dniu wybuchu narodowego zrywu, ksiądz Brzóska staje na czele oddziału, który przeprowadza zakończony sukcesem atak na rosyjski garnizon wojskowy. Duchowny zostaje mianowany oficerem i naczelnym kapelanem. Wkrótce tropem ks. Brzóski rusza płk. Manukin zwany "Katem Podlasia", ale przez najbliższe dwa lata polski bohater pozostanie nieuchwytny, siejąc popłoch wśród wojsk Imperium Rosyjskiego i dając polskiemu społeczeństwu nadzieję na uwolnienie się spod carskiego zaboru.(od 23 lipca). Andreas przybywa na odległą grecką wyspę, żeby sprzedać działkę odziedziczoną po wuju. Ale kto kupiłby jałowe, skaliste pole z kamienną chatą? Na dodatek, aby móc sprzedać działkę, mężczyzna musi spłacić dług, który jego wujek zaciągnął u Yiannisa, miejscowego rolnika. Niestety nie ma na to pieniędzy. Ten niefortunny zbieg okoliczności powoduje, że bohater utyka w dolinie. Na szczęście każdego ranka wnuczka Yiannisa, Lena przynosi mu jedzenie. Zakochuje się w niej, a to dobry powód, by pracować na polu wierzyciela i w ten sposób spłacać dług. Andreas zaczyna się tam zadomawiać. Nie przeczuwa niebezpieczeństwa wiszącego nad doliną i pobliską wioską. Doświadczenie śmierci i nieszczęścia wkrótce otworzy mu oczy na kruchość tego małego świata.(od 25 lipca). Olfa samotnie wychowuje cztery córki. Kiedy dwie najstarsze znikają, z pomocą przychodzi pewien filmowiec, który ma dość oryginalny pomysł. Uznana reżyserka Kaouther Ben Hania (dwie nominacje do Oscara) porusza problem przemocy i traum, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. To bardzo zaskakujący film, również od strony formalnej. Reżyserka zdecydowała się na niecodzienny eksperyment -- zacierając granicę między dokumentem a fikcją, wprowadziła na plan dwie aktorki. Zastępują one dwie nieobecne córki tunezyjskiej matki, Olfy, które dołączyły do ISIS. Młodsze córki Olfy występują w filmie. Kaouther Ben Hania, filmując twarze i emocje z bliska, w zaufaniu i współudziale kobiet stworzyła intymny portret rodziny.(od 27 lipca). Główny bohater Orson Fortune (Jason Statham) wraz ze swoją doborową ekipą musi stawić czoła cynicznemu i zdeprawowanemu do szpiku kości handlarzowi bronią Gregowi Simmondsowi (Hugh Grant), który zamierza wprowadzić na czarny rynek najnowocześniejszą technologię masowego rażenia. Genialny plan Orsona wymaga namówienia do współpracy największego gwiazdora Hollywood, idola Grega, Danny'ego Francesco (Josh Hartnett), który poza ekranem nie pali się do ryzykownych misji. Fortune potrafi być jednak zabójczo przekonujący, a propozycje, które składa, są z gatunku tych nie od odrzucenia. Drużyna rasowych twardzieli wkracza do gry, której stawką jest przetrwanie ludzkości. Film Guya Ritchiego, reżysera m.in. "Przekrętu" czy "Sherlocka Holmesa".SERIAL(od 3 lipca). Emerytowany detektyw Danny Frater zostaje wezwany do zidentyfikowania zwłok. Rutynowa procedura zamienia się w prywatne śledztwo, gdy mężczyzna rozpoznaje ciało dawno niewidzianej córki.(od 17 lipca). To nie Panna Marple czy Poirot są głównymi bohaterami tej adaptacji książki Agathy Christie. Jest nim Luke Fitzwilliam, którego postać zagrał angielski aktor nigeryjskiego pochodzenia, David Jansson. Luke podczas podróży pociągiem do Londynu rozmawia z przypadkowo poznaną Lavinią Pinkerton. Kobieta twierdzi, że w jej miejscowości dokonano zabójstw i jedzie zgłosić to w Scotland Yardzie. Luke nie bierze jej zwierzeń zbyt poważnie do momentu, w którym nie dowiaduje się, że sama Panna Pikerton padła ofiarą przestępcy. Na miejscu okazuje się, że sprawa jest bardziej skomplikowana i policja ma do czynienia z seryjnym zabójcą. Luke wpada na trop, który wskazuje na motyw sprzed wielu lat. Ktoś bardzo pragnie, aby jego sekret nie ujrzał światła dziennego i nie cofnie się przed niczym, aby to osiągnąć.DOKUMENT(od 1 lipca). Historia Teda Halla, błyskotliwego naukowca, który szpiegował na rzecz ZSRR, przekazując Moskwie nuklearne tajemnice Stanów Zjednoczonych. Ted Hall był młodym fizykiem pracującym przy Projekcie Manhattan, tajnym przedsięwzięciu amerykańskich władz, którego celem było skonstruowanie bomby atomowej. Nuklearne tajemnice Hall przekazywał Związkowi Radzieckiemu. Historię szpiega poznajemy m.in. z perspektywy jego żony Joan, przez lata dzielącej z nim sekret o współpracy z Sowietami.(od 9 lipca). Fiesta na talerzu. Eva Longoria poznaje kuchnię kraju, z którego pochodzi jej rodzina. Meksyk - fascynująca miejsce prekolumbijskiej cywilizacji i oryginalnej kultury. Hollywoodzka aktorka o meksykańskich korzeniach, Eva Longoria, podróżuje po kraju, odkrywając jego gastronomiczne tradycje i współczesną kuchnię.