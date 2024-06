Wimbledon 2024 w sportowych kanałach Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Najlepsi tenisiści i tenisistki już po raz 137. spotkają się na legendarnych trawiastych kortach Wimbledonu.

• Tegoroczna edycja najważniejszego turnieju świata odbędzie się w dniach 1 - 14 lipca, a przez dwa tygodnie fanom zaprezentuje się 256 singlistek i singlistów, w tym Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz

Turniej na trawiastych kortach Wimbledonu to legendarna impreza, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Tegoroczna edycja ma jednak dodatkowy ciężar gatunkowy, bo odbywa się tuż przed startem letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. I choć w stolicach Anglii oraz Francji gra się na różnych nawierzchniach, to tych samych zawodników i zawodniczki stawia się w roli faworytów, a dobra forma w Londynie może wskazać przyszłych medalistów olimpijskich z Paryża.Kanały z rodziny Polsat Sport pokazują Wimbledon nieprzerwanie od 2000 roku, a standard obsługi medialnej rośnie z każdą edycją. Tak będzie także w tym roku i specjalnie na czas trwania turnieju Redakcja Sportowa Polsatu uruchamia podcast telewizyjno-internetowy. Jego tytułto nawiązanie do nieodżałowanego Bohdana Tomaszewskiego, który przez kilkanaście lat tymi słowami witał się w Polsacie Sport z fanami tenisa. 45-minutowy podcast stanowi wejście w każdy dzień meczowy i będzie nadawany na żywo w Polsacie Sport 1 oraz na Polsatsport.pl, a po zakończeniu transmisji, odcinki będą dostępne także na kanale Polsatu Sport w serwisie YouTube. Gospodarzami "Halo tu Wimbledon" będą Aleksandra Szutenberg, Agnieszka Łapacz, Tomasz Tomaszewski oraz Filip Gawęcki, a gościem pierwszego odcinka będzie jedyny polski triumfator Wimbledonu w grze podwójnej - Łukasz Kubot. Następnie, już o godzinie 12:00, widzowie będą mogli obejrzeć Kronikę Wimbledonu czyli podsumowanie spotkań z dnia poprzedniego. Wyjątkiem jest tu 1 lipca, gdy zamiast Kroniki, od godziny 12:30 transmitowana będzie półgodzinna zapowiedź startującego tego dnia turnieju. Natomiast od godziny 13:00 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 1 nadawać będzie specjalny program studyjny. W gronie jego twórców są dziennikarze Polsatu Sport: Jerzy Mielewski, Paulina Czarnota-Bojarska i wspomniani wcześniej Aleksandra Szutenberg oraz Filip Gawęcki. Szerokie grono ekspertów oprócz wymienionego już Łukasza Kubota tworzą także m.in. międzynarodowy trener i analityk, Maciej Synówka czy Radosław Szymanik, który trenował polskich tenisistów w czasie igrzysk olimpijskich 2012 w Londynie. Specjalnym wysłannikiem Polsatu Sport do Londynu będzie reporter i komentator, Tomasz Lorek.Transmisje z pozostałych 15 kortów Wimbledonu będą dostępne także w specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium PPV o numerach od 3 do 6. Kolejną tegoroczną nowością w obsłudze medialnej Wimbledonu są. Tutaj fani tenisa będą mogli ekscytować się przede wszystkim turniejem juniorskim, w którym udział bierze między innymi Polak, Tomasz Berkieta. Szczegółowy plan emisji meczów na każdy kolejny dzień, będzie ogłaszany na Polsatsport.pl w godzinach wieczornych dnia poprzedniego. Wynika to z faktu, że organizatorzy turnieju wimbledońskiego z kompletną rozpiską meczów, tzw. Order of Play, zwlekają do momentu zakończenia wszystkich spotkań zaplanowanych na dany dzień. Pierwszy mecz Igi Świątek na tegorocznym Wimbledonie pokaże Polsat główny, a Telewizja Polsat nie też wyklucza też innych miłych niespodzianek dla polskich fanów tenisa.Grono komentatorskie Polsatu Sport na tegoroczny Wimbledon tworzą zarówno lubiane przez widzów głosy, znane im z lat ubiegłych, jak i zupełnie nowe osoby. Tak jak przed rokiem, widzowie usłyszą więc Tomasza Tomaszewskiego, Dawida Olejniczaka, Marcina Murasa, Krzysztofa Wanio, Filipa Gawęckiego, Radosława Spiaka, Michała Krogulca i Macieja Łuczaka. Komentatorskie debiuty na wimbledońskiej trawie zaliczą natomiast Adam Romański oraz Jacek Jońca. Sprawozdawcy będą pracować w parach podczas meczów Polaków oraz od ćwierćfinałów do końca turnieju.Organizatorzy Wimbledonu poinformowali o rekordowej, bo wynoszącej aż 50 milionów funtów, puli nagród tegorocznego turnieju z czego zarówno triumfator, jak i zwyciężczyni otrzymają 2,7 mln. Trofeów sprzed roku bronią Czeszka Marketa Vondrousova oraz Hiszpan Carlos Alcaraz. Dzikie karty w turnieju singlistek otrzymały Naomi Osaka oraz Karolina Woźniacka, a także Emma Raducanu. Rzecz jasna nie mogło zabraknąć liderki oraz wiceliderki światowego rankingu, a więc Igi Świątek oraz Coco Gauff. W turnieju panów udział weźmie gwiazdor światowego formatu, Novak Djoković, który zdążył uporać się z kontuzją, jakiej nabawił się na początku czerwca. To właśnie Serb rok temu w 4. rundzie wyeliminował z Wimbledonu Huberta Hurkacza. Polak do tegorocznego turnieju przystąpi jako siódmy tenisista świata, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze i w oczach wielu zagranicznych ekspertów, to właśnie Hurkacz jest w ścisłym gronie faworytów do zwycięstwa. Nie można zapominać jednak także o Janniku Sinnerze, który w tym roku imponuje formą i jest aktualnie numerem jeden w zestawieniu tenisistów. Oprócz Igi Świątek i Huberta Hurkacza, na słynnej wimbledońskiej trawie zaprezentują się także Magda Linette oraz Magdalena Fręch. W turnieju juniorskim rywalizować zaś będzie wspomniany już Tomasz Berkieta. Z kolei w grze podwójnej wystąpi Jan Zieliński. Wszystkie informacje na temat Wimbledonu fani tenisa znajdą na portalach Polsatsport.pl oraz Sport.Interia.pl.