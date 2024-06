Melodie na lato i wczasy w Ciechocinku w Radiu Pogoda

Łukasz Szewczyk

• Startuje wakacyjna ramówka Radia Pogoda.

Od 1 lipca do "Pogodnego Poranka" powróci "Turniej Miast". W V edycji zabawy słuchacze będą mieli szansę wygrać potańcówkę organizowaną przez stację w jednym z ośmiu miast nadawania - Bydgoszczy, Gdańsku, Opolu, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu oraz na Śląsku i w Zagłębiu. Zwycięzcy codziennych rozgrywek otrzymają limitowany wózek na zakupy Radia Pogoda i punkty dla swojego miasta. Wakacyjne poranki Radia Pogoda poprowadzi niezmiennie duet - Joanna Kruk i Zygmunt Chajzer.W audycji "Najpiękniejsze melodie na lato" nadawanej między 10.00 a 18.00 Piotr Sworakowski, Monika Tarka i Anna Stachowska powitają nowych członków Klubu Pogodnych Ludzi w programie "Witaj w klubie!", a dzięki "Muzycznym pocztówkom" zabiorą słuchaczy w podróż pełną najpiękniejszych melodii.Po godzinie 12:00 powróci kultowy "Fundusz Wczasów Pogodowych". Już po raz ósmy Radio Pogoda wyśle swoich słuchaczy na wczasy do jednego z najpopularniejszych polskich uzdrowisk - tym razem na słuchaczy czekają wakacje w Ciechocinku.Od poniedziałku do czwartku w godzinach 18:00-20:00 można będzie posłuchać audycji "Aleja Sław", a w niej historii życia i karier największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Po 20:00 na antenie zagości "Wakacyjna Powieść Radia Pogoda" i audiobook wybrany przez członków Klubu Pogodnych Ludzi, a od 21:00 do 23:00 Anna Stachowska porozmawia z największymi gwiazdami sceny i srebrnego ekranu.W weekendy w Radiu Pogoda królować będzie muzyka. W audycji "Najpiękniejsze melodie na lato" od 10.00 do 15.00 nie zabraknie podróżniczych ciekawostek i zaproszeń na kulturalne wydarzenia, nad którymi patronat sprawuje Radio Pogoda.Wakacyjna ramówka Radia Pogoda będzie wzbogacona działaniami na stronie radiopogoda.pl i w mediach społecznościowych stacji.