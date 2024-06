Festiwalowe lato w RMF Maxx

Łukasz Szewczyk

• W te wakacje RMF MAXX towarzyszyć będzie słuchaczom na największych festiwalach muzycznych.

• Wśród nowości ramówkowych znalazły się m.in. "Głosówki z wakacji" i codzienne sety DJ'skie.

Już 1 lipca na antenie RMF MAXX startuje nowa zabawa, która będzie początkiem wielkiego świętowania 20. urodzin stacji, przypadających 27 września. Codziennie słuchacze będą mieli szansę wygrać nawet 20 tys. zł i wiele innych, atrakcyjnych nagród, a w wielkim urodzinowym finale zawalczą o 100 tys. zł.Przez całe wakacje RMF MAXX będzie obecne na największych festiwalach muzycznych m.in. Beats for Love, Sunrise Festival, Colours of Ostrava i Audioriver Festival. Na antenie pojawią się transmisje i relacje, a słuchacze będą mogli wygrać bilety na koncerty.W letniej ramówce RMF MAXX znalazło się kilka nowych audycji. W weekendy słuchacze mogą pozdrowić przyjaciół, podzielić się swoją historią z wakacji i usłyszeć siebie na antenie RMF MAXX w programie "Głosówki z wakacji" (12-17).Również w weekendy część programów będzie nadawana spoza studia radiowego - dziennikarze RMF MAXX w soboty i niedziele pojawią się w różnych, niezwykłych miejscach Polski by opowiedzieć historie z nimi związane.A codziennie w wieczornym paśmie "MAXX Party MIXX" (pn.-niedz. 20-24) pojawią się największe hity w specjalnie przygotowanych setach DJ'skich.